Деревья для премьера, бегство от нацистов, приключения 30-летних — пройдет 5-я "Неделя швейцарского кино"

В пятый раз в Украине пройдет фестиваль "Неделя швейцарского кино" с 18 по 27 июня. В этом году самые интересные ленты из Швейцарии последних лет будут демонстрировать онлайн. Все фильмы можно посмотреть бесплатно на территории Украины.

В главном фокусе 5-го кинофестиваля — фильмы на экологическую тематику.

В частности покажут главного призера Docudays "Укрощение сада", совместного производства Швейцарии, Германии и Грузии. Это документальная лента о необычном увлечении бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Для своего сада он собирает столетние деревья вдоль побережья страны. Для того, чтобы пересадить такие деревья, часто приходится рубить другие вокруг, переносить кабели электросетей.

В ленте "Жарче чем климат" речь идет о локальном екоактивизме в Швейцарии, который оживился после протестов шведской школьницы Греты Тунберг.

Екоактивистка Грета Тунберґ и лауреат Нобелевской премии по химии Жак Дюбоше

Также в программе кинофестиваля фильмы о Жаке Дюбоше, лауреате Нобелевской премии по химии и активного защитника окружающей среды, о воссоединении двух близнецов, о приключениях женщин за тридцать в фильме "Часики тикают".

Комедия «Часы тикают» была номинирована на Приз зрительских симпатий кинофестиваля «Золотурн»

На "Неделе швейцарского кино" покажут экранизацию одноименного автобиографического романа "Как Гитлер украл розового кролика". По сюжету девятилетняя девочка с семьей вынуждена бежать из родной Германии после прихода к власти нацистов.

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Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами на сайте swissfilm.org.ua. Некоторые фильмы имеют ограниченное количество просмотров.