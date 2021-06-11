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пятница, 11 июня 2021 21:36

Деревья для премьера, бегство от нацистов, приключения 30-летних — пройдет 5-я "Неделя швейцарского кино"

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В пятый раз в Украине пройдет фестиваль "Неделя швейцарского кино" с 18 по 27 июня. В этом году самые интересные ленты из Швейцарии последних лет будут демонстрировать онлайн. Все фильмы можно посмотреть бесплатно на территории Украины.

В главном фокусе 5-го кинофестиваля — фильмы на экологическую тематику.

В частности покажут главного призера Docudays "Укрощение сада", совместного производства Швейцарии, Германии и Грузии. Это документальная лента о необычном увлечении бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Для своего сада он собирает столетние деревья вдоль побережья страны. Для того, чтобы пересадить такие деревья, часто приходится рубить другие вокруг, переносить кабели электросетей.

В ленте "Жарче чем климат" речь идет о локальном екоактивизме в Швейцарии, который оживился после протестов шведской школьницы Греты Тунберг.

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Также в программе кинофестиваля фильмы о Жаке Дюбоше, лауреате Нобелевской премии по химии и активного защитника окружающей среды, о воссоединении двух близнецов, о приключениях женщин за тридцать в фильме "Часики тикают".

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На "Неделе швейцарского кино" покажут экранизацию одноименного автобиографического романа "Как Гитлер украл розового кролика". По сюжету девятилетняя девочка с семьей вынуждена бежать из родной Германии после прихода к власти нацистов.

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Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами на сайте swissfilm.org.ua. Некоторые фильмы имеют ограниченное количество просмотров.

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