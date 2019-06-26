Празднование Ивана Купала 2019-го: традиции

В этом году Ивана Купала приходится на выходные дни - с субботы на воскресенье.

Всю ночь люди празднуют Купала с очагами. Кто-то прыгает через пламя. Акт перепрыгивание через костер очищает людей от болезней и неудач. Люди поют традиционные песни о любви, романтике и брак. В эту ночь женщины также одевают вышиванки и венки из цветов.

Ивана Купала - народно-церковный праздник. Накануне в церквях проходят вечерние службы. Утром епископы читают канон Иоанну Предтече. В субботу, 6 июля, православные собираются у водоемов. Устраивают народные гуляния, поют песни и разводят ритуальные костры, сообщает УНИАН.

Автор: УНИАН Празднование Ивана Купала

Автор: УНИАН Празднование Ивана Купала

Ночью толпа сжигает чучело из соломы, символизирующее Солнце. Сжигают или топят в воде неотъемлемый атрибут праздника - купальское дерево.

Главный символ праздника - ритуальные костры. В очаге сжигают старые и ненужные вещи. Огонь на Ивана Купала считается священным. Древние славяне думали, что он является зародышем Солнца, поклонялись ему, очищались и защищались пламенем от злых духов. Можно прыгать в одиночку или парами. Говорят, если жених с невестой перепрыгнули удачно костер, не отпуская рук, - будут счастливой парой. Для детей делали костер меньше из крапивы и чертополоха. Эти травы прогоняли злых духов.

Автор: УНИАН Празднование Ивана Купала

Автор: УНИАН Празднование Ивана Купала

Для девушек эта ночь одна из самых желанных. Они начинают гадать на суженого. По традиции, каждая девушка должна сплести красивый венок и запустить его по воде, установив в центре лучину и горящую свечу. И, чей венок проплывет дальше всех, та удачно выйдет замуж и долго проживет в счастливом браке.

Чтобы узнать, соответствует ли вам взаимностью любимый человек, нужно днем ​​7 июля сходить в поле и сорвать 2 травинки. Придите домой, подвесьте рядом травинки и загадайте на них ваши имена. Когда растения завянут, обратите внимание на расположение стебельков. Если они тянутся друг к другу, то любимый отвечает взаимностью и быть вам вместе. Если отвернулись, - не ваша судьба и не стоит тратить на нее свое время.

Автор: УНИАН Празднование Ивана Купала

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С понедельника, 24 июня, начался Петров пост, или Апостольский. Начинается через неделю после Троицы, а заканчивается на Петра и Павла, 12 июля.

Продолжительность зависит от даты Пасхи и каждый год разная: короткий - 8 дней, самый длинный - 42 дня.