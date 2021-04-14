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среда, 14 апреля 2021 10:01

Поющий ректор выпустил атмосферный клип "А нам сегодня 50"
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Прогрессивный поющий ректор Михаил Поплавский, о котором недавно сняли документальный фильм, удивил новым атмосферным клипом на песню "А нам сегодня 50".

 

Он уверен и своим примером доказывает, что в этом возрасте жизнь только начинается. И это не пустые слова. Ведь сам он в 43 года возглавил Университет культуры, а в 50 стал суперзвездой. И сегодня подтверждает свой статус новыми проектами, яркими клипами, которые снимает с использованием суперсовременных технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

"Полвека – это очень важный исторический период в жизни каждого человека. В 50 лет многие впадают в депрессию, считают, что лучшее время уже прошло и живут по инерции. Но, я уверен, в 50 лет жизнь только начинается. И прожить ее нужно на все сто, каждый день – до последнего патрона. Ведь на завтра Бог никому ничего не обещал. Жизнь – это праздник. И если в вашей жизни не хватает радости, праздник нужно самому организовать, ощущать полноту жизни во всех ее проявлениях. Каждый прожитый день должен быть насыщенным и ярким", – сказал Поплавский.

 

И клип получился ярким, атмосферным и душевным. Режиссером видео стал Иоанн Зенков, оператором-постановщиком – Алексей Степанов, с которым Поплавский сотрудничал 20 лет назад.

 

В юбилейном шедевре отображена эпоха 20-х годов прошлого века. Клип стилизовано под "Великого Гэтсби": роскошные декорации, дорогие костюмы, красивые женщины в шикарных нарядах и драгоценностях. Специально для съемок арендовали раритетный кабриолет "Ford" 1937 года выпуска, подчеркивающий роскошь тех времен.

 

Поплавский предстал в образе импозантного лирического героя, который отмечает с гостями свое 50-летие, его окружают красотки – девушки из бэк-вокала и балета. Кстати, Михаил Михайлович впервые привлек к съемкам студенток первого курса.

Он кружит в танце очаровательную женщину и вспоминает счастливые моменты, прожитые вместе.

 

Историю любви отражает страстное танго в исполнении лауреатов международных конкурсов, студентов Университета культуры Александры Коняшиной и Ричарда Германовича. В финале веселая компания поднимает бокалы с шампанским за именинника, его новую яркую, успешную и счастливую жизнь.

 

"50 лет называют экватором, золотым юбилеем, и этот клип с пожеланиями новых побед и любви к жизни мы посвящаем всем именинникам", – сказал во время презентации Поплавский.

Артисты уже называют клип "хлебным" и пророчат ему успех на корпоративах. Но Михаил Михайлович говорит, что он – слишком дорогой артист.

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