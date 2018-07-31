Появились первые кадры "Люди в черном-4": кинозвездам создали новый образ

Автор: segodnya Звезд фильма "Люди в черном-4" переодели в новое стильный наряд

Звезды блокбастера "Тор: Рагнарок" Крис Хемсворт и Тесса Томпсон снимаются в фантастическом экшене "Люди в черном-4".

Фильм станет спин-оффом франшизы "Люди в черном", где Уилл Смит и Томми Ли Джонс воплощали агентов секретной организации MIB, которая мониторит деятельность инопланетян на Земле, пише segodnya.

Имя персонажей Хемсворта и Томпсон пока не разглашаются, но ниже вы можете увидеть первые закулисные фото с ними в черных костюмах - фирменная одежда агентов MIB, которые попали в сеть.

Автор: segodnya Звезд фильма "Люди в черном-4" переодели в новое стильный наряд

Кроме того, в спин-офф снимаются Лиам Нисон, Рэйф Сполл и Кумейл Нанджиани. Компанию им составит Эмма Томпсон, вернувшаяся на экраны в образе агента Зеро из "Людей в черном-3".

Автор: segodnya Звезд фильма "Люди в черном-4" переодели в новое стильный наряд

Премьера фильма "Люди в черном-4", режиссером которого выступает Ф. Гэри Грей, запланирована на май 2019 года.

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