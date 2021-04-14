После выхода фильма Иван Приходько должен был проснуться знаменитым

Главную награду национального конкурса 18-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA получил фильм "Земля Ивана". Режиссер Андрей Лисецкий наблюдает за мастером народного творчества 81-летним Иваном Приходько из села Дударков Бориспольского района Киевской области. Художник рисует животных и птиц, казаков, ангелочков, орнаменты. Делает деревянные игрушки. Поет и танцует, проводит ритуалы.

"В кадре не только художник и его работы, - говорит писатель и культуролог Александр Михед. - Кино полнится живым. Животные, насекомые, земля и все, что вырастает из нее. Все полное звучание. После выхода с любовью сделанного фильма Иван Приходько должен проснуться знаменитым".

Автор: Кадр из фильма "Земля Ивана" Художник Иван Приходько живет и рисует в селе Дударков Киевской области. Стал главным героем фильма "Земля Ивана", победившего в национальном конкурсе Docudays UA

Как оператор вы сняли более 30 фильмов. Среди них "Чужая молитва" Ахтема Сеитаблаева, "Диксиленд" Романа Бондарчука, сериал "Нюхач". Что побудило стать режиссером? - спрашиваем Андрея Лисецкого.

Это произошло случайно. Познакомился с Иваном Приходько, когда выбирал натуру для другого фильм. Увидел странный дом, как будто из XIX века. Рядом находится аэропорт "Борисполь", и на фоне дома взлетали самолеты. Сюрреалистическое сочетание. Пан Иван живет без водопровода, почти не пользуется электричеством. Произвели впечатление фактура, эта экзотика, хотелось пообщаться с ним, узнать больше. Что побуждает его жить таким образом. Начал снимать. Накопилась немало материала. Коллеги говорили, жаль, если он никуда не пойдет. Так это увлечение переросло в кино.

Ваш герой ведет уединенную аскетическую жизнь. Как воспринял присутствие камеры, как пустил к себе?

В документальном кино часто существует барьер между съемочной командой и героем. В этом случае преграда исчезла очень быстро. Почти с первых кадров. В доме Ивана Приходько живут собаки, козы, птицы. Он с ними так же общался, как обращался к нам. Всегда искренне, у него не было желания показать себя с определенной стороны. Автор: Кадр из фильма "Земля Ивана" Иван Приходько из села Дударкив Киевской области рисует в своем доме, в окружении собак, кошек и кур. Стал главным героем фильма "Земля Ивана", победившем в национальном конкурсе Docudays UA

Как искусство и жизнь художника повлияли на фильм?

Наивные художники - распространенное явление. Обычно они или профессионалы, или с полупрофессиональной образованием, пришли к такой стилистики. У Ивана это сложилось органично. Его тетя Ганна Каленченко, другие родственники, уже несколько поколений занимались рисованием. Он хорошо помнит те времена, когда дома по украинским селам украшали рисунками народные мастера. Пишет картины не от желания сделать карьеру или стать известным. Постепенно от рассказа о художнике, попытки зафиксировать уникальные отходящие традиции я перешел к вопросу его гармоничного состояния. Отношение к жизни у мужчины является таковым, потому что он требует минимум от социума. Питается тем, что сам выращивает, за газ платить не надо. Быть гармоничным внутри ему помогает работа с красками, погружение в рисование. Искусство - это духовная практика, в которой путь важнее результата. Пытался исследовать, как достичь того образа жизни, которого придерживается Иван. Члены моей команды, возвращаясь со съемок, часто говорили, что тоже так хотят. Зачем столько проблем и суеты. Время жизни короткое, много энергии тратим на разные вещи, и не остается на главное. Моему поколению окунуться в такой образ жизни требует усилий. В то же время многие крестьяне веками так жили, были счастливы и не нуждались в большем. Многих поражала энергия Ивана. Он пожилой человек, но его физические нагрузки - когда работает на огороде, тянет дрова из леса - вызывают восхищение. Как и его духовная и нравственная чистота. Звучит пафосно, но это простые и конкретные поступки, мысли. Я понял, что Иван исключительно счастливый человек. Все мы хотим быть счастливыми. А у него это так просто получается. И фильм - это мой поиск, как достичь такого дзэна. В то же время Иван Приходько не отрезан от мира. Погружен в проблематику своего села, коррупционные проблемы также существуют в этих местностях. Его образ жизни - не забирать что-то из этого мира, а отдавать, способствовать улучшению. Автор: Кадр из фильма "Земля Ивана" Весной художник Иван Приходько по традиции предыдущих поколений народных мастеров разрисовывает стены своего дома в селе Дударков Киевской области. Стал главным героем фильма "Земля Ивана", победившем в национальном конкурсе Docudays UA

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В фильме есть сцена, когда художник Анатолий Криволап приезжает в гости к Ивану Приходько. Как это произошло?

Ивану очень нравится живопись Криволапа. Увидел по телевидению, поразили его лошади, их пронзительные цвета. К тому же пытается отойти от традиционной техники, овладеть акрилом. Говорил, такой классный мужик, хочется с ним познакомиться. Мы предложили Анатолию Криволапу встречу. Он откликнулся, согласился приехать. Сначала иронически относился, мол, какой-то дядя что-то в селе рисует. На месте сложилась фантастическая атмосфера. Они сразу начали общаться, нашли общий язык. Обменялись подарками, Криволап взял картину и деревянного конька к своим лошадям. Вышел мощный эпизод. Автор: Кадр из фильма "Земля Ивана" Художник-самоучка Иван Приходько показывает художнику Анатолию Криволапу свои произведения. Встреча демонстрируется в фильме "Земля Ивана" Андрея Лисецкого, победившим в национальном конкурсе Docudays UA

Какие были особенности съемок?

Материал сам диктует решения. В моем фильме это герой и природа. Выразительные вещи трудно придумать, их можно увидеть, схватить. Для меня важны были органика и простота. Бывает, придумаешь что-то снять. И если идет иначе, появляется внутреннее сопротивление. Надо отпустить это ощущение. Положиться на случай, который играет большую роль в кино. Возможно, ты что-то не понимаешь, и именно случай поведет кино в правильную сторону. Был эпизод на базаре, куда Иван Приходько предложил поехать. Хотел продавать свои работы: картины, деревянные игрушки. Должны были приехать туда в пять утра, но машина сломалась, долго чинили. Хотя уже был разгар торговли, все же решились снимать. Так удачно встали, что нас не заметили. Затерялись в толпе. Смогли снять, как люди подходят к художнику, он с ними общается. Если бы мы приехали с самого утра, все увидели наши камеры, и к нему никто не подошел. Автор: Кадр из фильма "Земля Ивана" Художник Иван Приходько из села Дударков Киевской области на выходных продает свои изделия на местном рынке. Стал главным героем фильма "Земля Ивана", победившем в национальном конкурсе Docudays UA

Как долго длилась работа над лентой?

Больше года. События в фильме не являются хронологическими. Нам важно было показать полный год - от зимы до зимы. Потому что жизнь Ивана идет по природным циклам. И изменения природы очень сильно влияют на него. В каждое время года он имеет собственные ритуалы. Это смесь различных обрядов, но он чувствует, что именно такими они должны быть. И эти ритуалы объясняют его отношение к солнцу, почему он так много его рисует. Художник живет и работает со стихиями. Для него естественно обращаться к ним, они наполняют его энергией к творчеству и жизни. Большой пласт материала не вошел в фильм. Линия, где Иван не отрывая карандаша от бумаги, делает рисунки и рассказывает про свою жизнь. И еще несколько ярких эпизодов, которые мешали органическому повествованию, нарушали целостность. Автор: Кадр из фильма "Земля Ивана" Народный художник Иван Приходько в ритуальном костюме проводит зимний обряд у своего дома в селе Дударков Киевской области. Стал главным героем фильма "Земля Ивана", победившем в национальном конкурсе Docudays UA

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Повлияла ли на художника известность - что его картины показывали в Мыстецком Арсенале, использовались в рекламе Ощадбанка?

Иван Приходько относится ко всему просто. Пошел дождь, то дождь. Купил Ощадбанк работу - ну купил. Мы часто придаем вещам большему значению, чем есть на самом деле. Часть фильма мы сняли уже после выставки в Арсенале, которая является финалом фильма, и после того, как его работу купил Ощадбанк и она висела в отделениях по всей Украине. В эпизодах, снятых до и после этого, по моему ощущению, художник такой же.

Как вам опыт режиссера, советовались с кем во время работы над фильмом?

Я интересуюсь искусством, историей, погруженный в материал. Мой герой не нуждался моральных сверхусилий. Его не надо было уговаривать, что-то выжимать. Наоборот, интересно. И со мной работала фантастическая команда специалистов. Кино - это всегда коллективный труд. Каждый что-то видит со своей специфики. Мы постоянно все обсуждали, делились мыслями. Таким образом создавался фильм. Я из киношной семьи. Дед Сергей Лисецкий - режиссер и оператор, мать Евгения - художник-постановщик. Эта среда с детства было мне родным, постоянно бывал на съемочной площадке. И большинство вещей сейчас приходит интуитивно. Мне всегда было интересно придумать, как решить какую-то историю. Рассказать ее, чтобы это было интересно. Самым сложным в работе режиссера было написание кучи разных бумаг: календарно-постановочный план, сценарии. Автор: facebook.com Режиссер Андрей Лисецкий за фильм "Земля Ивана" получил главную награду в национальном конкурсе фестиваля Docudays UA. Это его дебютная режиссерская работа

Какова дальнейшая судьба "Земли Ивана"?

Его уже отобрали на международный фестиваль документального кино HotDocs, который в этом году будет проходить онлайн с 29 апреля по 9 мая. Это престижный и важный фестиваль, победитель в номинации "Лучшая международная документальная лента" претендует на рассмотрение Оскара.

18-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA проходил онлайн с 26 марта по 4 апреля. Показали 105 фильмов из более чем 30 стран. Провели 36 трансляций бесед с кинематографистами и правозащитниками. В международном конкурсе Docu/Світ победила лента "Укрощение сада" грузинского режиссера Саломе Джоша. Рассказывает о хобби бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, который собирает столетние деревья вдоль побережья страны и переносит в собственный сад. Приз зрительских симпатий достался французской постановщице Элеонор Вебер. В основу фильма "Больше ночи не будет" легли архивные видео американских и французских военных в Афганистане, Ираке, Сирии. Все победители получили по $ 1 тыс.