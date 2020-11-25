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среда, 25 ноября 2020 13:55

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

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После &quot;Телохранителя&quot; Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму
Кевин Костнер два года уговаривал Уитни Хьюстон сняться в "Телохранителе". Говорил о певице: "Это самая милая девушка, которую я когда-либо видел. Не представляю, что кто-то не хотел бы ее поцеловать". Фото: Pinterest

25 ноября 1992 года в прокат вышел романтический триллер "Телохранитель". Это актерский дебют певицы Уитни Хьюстон.

Певица Рэйчел Мэррон постоянно получает письма с угрозами. Нанимает Фрэнка Фармера, бывшего охранника президента Рональда Рейгана, который чувствует вину за покушение на политика. Рейчел и Фрэнк влюбляются, что мешает последнему выполнять профессиональные обязанности, по сюжету.

Главные роли исполнили Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. Певица 2 года колебалась относительно участия в ленте. Даже не брала уроков актерского мастерства. Сняться ее уговорил Костнер. Он и выбрал главный саундтрек.

"Я думал, что это самая милая девушка, которую я когда-либо видел. Не представляю, чтобы кто-то не хотел ее поцеловать ", - говорил актер.

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Лента собрала $410 млн при бюджете в $25 млн. Саундтрек получил 2 "Грэмми" и номинацию "Оскар". Сингл I Will Always Love You стал самым продаваемым в истории. Разошелся 12 млн копий по миру.

Это первый сценарий Лоуренса Касдана. Затем прославился благодаря "Звездным войнам". Написал сценарии к эпизодам "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедаев".

В интервью для ток-шоу Опры Уинфри певица призналась, что после "Телохранителя" ее жизнь пошла наперекосяк. Попала в "наркотический ад", 7 месяцев не снимала пижаму.

Хьюстон попала в Книгу рекордов Гиннесса как артистка, обладающая самым большим количеством наград. Получила 6 "Грэмми", 15 Billboard Music Awards, 21 American Music Awards, 2 "Эмми".

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Дата
25
ноября

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

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