После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

25 ноября 1992 года в прокат вышел романтический триллер "Телохранитель". Это актерский дебют певицы Уитни Хьюстон.
Певица Рэйчел Мэррон постоянно получает письма с угрозами. Нанимает Фрэнка Фармера, бывшего охранника президента Рональда Рейгана, который чувствует вину за покушение на политика. Рейчел и Фрэнк влюбляются, что мешает последнему выполнять профессиональные обязанности, по сюжету.
Главные роли исполнили Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. Певица 2 года колебалась относительно участия в ленте. Даже не брала уроков актерского мастерства. Сняться ее уговорил Костнер. Он и выбрал главный саундтрек.
"Я думал, что это самая милая девушка, которую я когда-либо видел. Не представляю, чтобы кто-то не хотел ее поцеловать ", - говорил актер.
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Лента собрала $410 млн при бюджете в $25 млн. Саундтрек получил 2 "Грэмми" и номинацию "Оскар". Сингл I Will Always Love You стал самым продаваемым в истории. Разошелся 12 млн копий по миру.
Это первый сценарий Лоуренса Касдана. Затем прославился благодаря "Звездным войнам". Написал сценарии к эпизодам "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедаев".
В интервью для ток-шоу Опры Уинфри певица призналась, что после "Телохранителя" ее жизнь пошла наперекосяк. Попала в "наркотический ад", 7 месяцев не снимала пижаму.
Хьюстон попала в Книгу рекордов Гиннесса как артистка, обладающая самым большим количеством наград. Получила 6 "Грэмми", 15 Billboard Music Awards, 21 American Music Awards, 2 "Эмми".
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