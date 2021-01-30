 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 27
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 882
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 14058
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 216
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 387
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3708
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 828
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 396
Фото
Все фото
4
23
3
8
2
&quot;Гомонят улицы Киева на чужом языке, а моя хата звенит на родном&quot; - 110 лет назад родился Иван Гончар
"Гомонят улицы Киева на чужом языке, а моя хата звенит на родном" - 110 лет назад родился Иван Гончар
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Видео
Все видео
Джаред Лeто снялся в фильме о серийном убийце
Джаред Лeто снялся в фильме о серийном убийце
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Показали украинский трейлер анимации от Disney
Показали украинский трейлер анимации от Disney
Показали трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года
Показали трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года
В защитных костюмах на Щекавице: группа Go-A презентовала новый клип
В защитных костюмах на Щекавице: группа Go-A презентовала новый клип
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2169
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 387
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1251
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 414
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 117
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 00:45

После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику

  Комментировать
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Летом "Дикий театр" показал спектакль "Красное, черное и снова красное" в музее под открытым небом Мамаевой слободе. Тогда еще было ограничение на показы в помещениях, поэтому адаптировались под уличный формат. По словам искусствоведа Анны Веселовской, 2021-го станет популярным делать представления на открытом воздухе. Фото: wild-t.com.ua

После завершения зимнего локдауна работу возобновили украинские театры. О второй половине сезона разговариваем с искусствоведом Анной Веселовской.

"Реальность заставляет театры искать другие форматы. Сложнее всего тем, у кого большие залы, - говорит Анна Веселовская. - Вопрос не столько в зрителях, но и в количестве людей на сцене. Таким коллективам будет труднее всего.

Одна из тенденций 2021-го уже начала ярко проявляться. Это параллельные версии спектаклей: онлайн и оффлайн. Часто это делает киевский Театр на Подоле. Также популярно делать камерные небольшие представления. Так же спектакли на открытом воздухе и перформативные. У зрителя до сих пор есть предостережения. Неизвестно, насколько готов возвращаться в зал и сидеть рядом с другими людьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"

Я мыслю с точки зрения зрителя, чего бы ему хотелось. А как будут работать с этим театры - неизвестно. Общество нуждается в успокаивающем и целительном начале. Важно услышать слова надежды со сцены. Не с блефом, а с искренним и жизнеутверждающим мотивом. Многие спектакли будут касаться семьи. Душевные и простые. Сдержанный оптимизм, возможно интимная тема. Комедии всегда будут пользоваться популярностью. Даже если тяжелая тема, то будут выходы на юмор. Это совершенно не означает потерю в качестве. Хорошую комедию на самом деле сложно сделать. Она может быть сатирическая, лирическая, или пустая. Этот жанр имеет большой диапазон. Людям надо за что-то держаться. Театр должен им дать душевную теплоту и поддержку. А если и осуждение, то не прямо".

"Во время карантина театр это самое безопасное место, - говорит директор-художественный руководитель киевского театра" Золотые ворота" Ксения Ромашенко. - Если приобрели билет и не можете посетить спектакль, вы можете его обменять. В отличие от билетов в кино, на концерт или самолет. Тем более "Золотые ворота" - камерный театр, мы принимаем не более 20-25 зрителей. И фактически каждый спектакль длится всего полтора-2:00. Это те комфортные условия, которые мы смогли создать для зрителей во времена карантина".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 38143
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 32454
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 29700
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 17631
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 17002
Культура
Джаред Лeто снялся в фильме о серийном убийце
Джаред Лeто снялся в фильме о серийном убийце
 Просмотров: 90
Украинский фильм отметили в Италии
Украинский фильм отметили в Италии Просмотров: 81
Кинотеатру "Жовтень" исполнилось 90 лет, на юбилей зрителей ждут подарки
Кинотеатру "Жовтень" исполнилось 90 лет, на юбилей зрителей ждут подарки
 Просмотров: 54
2 украинских фильма будут бороться за "Оскар"
2 украинских фильма будут бороться за "Оскар" Просмотров: 153
Объявили победителей премии "ЛитАкцент года - 2020"
Объявили победителей премии "ЛитАкцент года - 2020" Просмотров: 63
Больше всего комментируют
4
ОАСК отменил новое украинское правописание
3
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
1
Елена Шевченко умерла после операции
Голосов: 459
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть