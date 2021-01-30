После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику

Летом "Дикий театр" показал спектакль "Красное, черное и снова красное" в музее под открытым небом Мамаевой слободе. Тогда еще было ограничение на показы в помещениях, поэтому адаптировались под уличный формат. По словам искусствоведа Анны Веселовской, 2021-го станет популярным делать представления на открытом воздухе. Фото: wild-t.com.ua

После завершения зимнего локдауна работу возобновили украинские театры. О второй половине сезона разговариваем с искусствоведом Анной Веселовской.

"Реальность заставляет театры искать другие форматы. Сложнее всего тем, у кого большие залы, - говорит Анна Веселовская. - Вопрос не столько в зрителях, но и в количестве людей на сцене. Таким коллективам будет труднее всего.

Одна из тенденций 2021-го уже начала ярко проявляться. Это параллельные версии спектаклей: онлайн и оффлайн. Часто это делает киевский Театр на Подоле. Также популярно делать камерные небольшие представления. Так же спектакли на открытом воздухе и перформативные. У зрителя до сих пор есть предостережения. Неизвестно, насколько готов возвращаться в зал и сидеть рядом с другими людьми.

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Я мыслю с точки зрения зрителя, чего бы ему хотелось. А как будут работать с этим театры - неизвестно. Общество нуждается в успокаивающем и целительном начале. Важно услышать слова надежды со сцены. Не с блефом, а с искренним и жизнеутверждающим мотивом. Многие спектакли будут касаться семьи. Душевные и простые. Сдержанный оптимизм, возможно интимная тема. Комедии всегда будут пользоваться популярностью. Даже если тяжелая тема, то будут выходы на юмор. Это совершенно не означает потерю в качестве. Хорошую комедию на самом деле сложно сделать. Она может быть сатирическая, лирическая, или пустая. Этот жанр имеет большой диапазон. Людям надо за что-то держаться. Театр должен им дать душевную теплоту и поддержку. А если и осуждение, то не прямо".

"Во время карантина театр это самое безопасное место, - говорит директор-художественный руководитель киевского театра" Золотые ворота" Ксения Ромашенко. - Если приобрели билет и не можете посетить спектакль, вы можете его обменять. В отличие от билетов в кино, на концерт или самолет. Тем более "Золотые ворота" - камерный театр, мы принимаем не более 20-25 зрителей. И фактически каждый спектакль длится всего полтора-2:00. Это те комфортные условия, которые мы смогли создать для зрителей во времена карантина".