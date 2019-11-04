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понедельник, 04 ноября 2019 12:45

"Портретная схожесть" - показали тизер сериала о выдающихся деятелях украинской культуры

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&quot;Портретная схожесть&quot; - показали тизер сериала о выдающихся деятелях украинской культуры
В сети опубликовали официальный тизер к художественному историческому сериалу "Плеяда", который рассказывает о выдающихся деятелей украинской культуры в конце 19 века. Фото: facebook.com/pleyada.serial/

Вышел официальный тизер к историческому художественному сериалу "Плеяда". События сериала разворачиваются в конце ХІХ в. и рассказывают о выдающихся деятелях украинской культуры, объединенных литературным кружком "Плеяда".

Видео опубликовали на официальном youtube-канале проекта "Плеяда".

Съёмки сериала начались в конце сентября 2018-го, хотя работа над ним продолжается более 2 лет. Этот всеукраинский культурный проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Действие сериала начинается в доме на Рейтарской, где жил композитор Николай Лысенко, ранней весной 1888-го. Здесь в очередной раз собралась украинская творческая интеллигенция. Молодежь - юная Леся Украинка, Максим Славинский, Михаил и Ольга Косачи, Людмила Старицкая, Владимир Самойленко, Евгений Тимченко, Александра Судовщикова. А также их наставники - Николай Лысенко, Олена Пчилка и Михаил Старицкий.

Это было обычным делом: молодежь училась у своих выдающихся наставников всему, начиная от уроков музыки до иностранных языков и основ драматургии. Тот литературный кружок "Плеяда" родил для Украины ее классиков и в конце концов создал основу украинской литературы и искусств.

"Иван Франко, Леся Украинка, Михаил Коцюбинский, Василий Стефаник, Ольга Кобылянская сделали украинский язык современной и модной, литературу - мощной, качественной и высокопрофессиональной, Николай Лысенко и Михаил Старицкий вынесли ее на сцену - и все они вместе доказали, что украинский язык имеет право на существование в культурном, интеллигентской среде, литература украинская может быть не менее увлекательным и влиятельной, чем европейская, и украинцы является самостоятельной, образованной и талантливой нацией, не хочет раствориться в империях. И это была первая культурная революция в Украине ", - рассказывают о сериале на официальной странице проекта "Плеяда" в Facebook.

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Жанр сериала авторы проекта определяют как историческое предположение на основе реальных фактов.

Режиссер сериала Тарас Дронь, автор идеи, креативный продюсер и сценарист Наталья Яковлева, оператор Юрий Король.

Главные роли в сериале выполняющим Остап Ступка, Дмитрий Суржиков, Станислав Боклан, Александр Печерица, Марина Кошкина, Алла Бинеева, Яков Кучеревский.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на тизер и бекстейжи съемок - заметили портретное сходство актеров с их реальными прототипами.

О дате выхода сериала на экраны пока не сообщают.

Фильм об Украине Ukraїner. The Movie презентовали одновременно в 7 странах. Премьера состоялась во всех без исключения регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. В целом - более 60 локаций.

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