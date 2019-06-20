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четверг, 20 июня 2019 17:09

Портрет важного человека Украины и 23 беруши: рассказали о райдерах с юмором

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Портрет важного человека Украины и 23 беруши: рассказали о райдерах с юмором
Райдеры артистов бывают с юмором Фото: YouTube

Глава концертного агентства H2D Сергей Малецкий рассказал Gazeta.ua о райдерах артистов.

"Чаще всего в райдерах перечислены все нужные вещи артистам для комфортного выступления и подготовки к нему. Чаще всего артисты и их команды крайне адекватные и приятные люди, с которыми можно всегда найти компромисс. Примеры суперзвездности связаны с неадекватностью конкретного человека. Были райдеры с юмором: предоставить беруши, но их должно быть 23 и только левые, туристические магниты Киева, локальные сигареты и портрет важного человека Украины. Мы выбрали Тараса Шевченко. Это чаще проверка на то, как внимательно организатор относится к райдеру, чем прихоть", - сказал он.

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Сергей Малецкий поделится опытом организации концертов за рубежом и в Украине на Music Conference Ukraine. Пройдет в рамках фестиваля Atlas Weekend.

С 12 по 14 июля в Киеве состоится Music Conference Ukraine.

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