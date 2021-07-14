Популярный сериал продлили на второй сезон

14 июля на сервисе трансляций Disney + состоялась премьера финального эпизода первого сезона сериала о персонаже комиксов Marvel "Локи". В заключительных титрах серии официально анонсировали продолжение шоу. Дата выхода и другие детали относительно нового сезона пока не сообщают.

"Попрощавшись с персонажем дважды, возможно даже два с половиной раза, я научился не делать никаких предположений", - сказал исполнитель главной роли Том Хиддлстон в интервью Deadline.

Автор: Фото: Disney+ На заключительных титрах финальной серии официально анонсировали продолжение сериала “Локи” на 2 сезон

Студия Marvel, которая занимается съемками, пока официально не прокомментировала продолжение шоу.

Локи - скандинавский бог хитрости и обмана, попадает в загадочное учреждение Управление Временными Изменениями. Должен помочь поймать опасного нарушителя, который грозит определенному порядку развития истории, по сюжету. Сериал является ответвлением от фильма 2019 года "Мстители: Финал".

Шестисерийный первый сезон "Локи" получил положительные отзывы. Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes называет шоу "необычным и волшебным". Описывая финал сезона, сайт IGN отмечает, что "фантастический сценарий и выдающаяся постановка создают эпизод, который должен изменить мультивселенную (место действия всех фильмов и сериалов, основанных на комиксах Marvel. - Gazeta.ua) навсегда".

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"Локи" - третий сериал сервиса трансляций Disney + из вселенной Marvel. Предыдущие - "ВандаВижен", получил 23 номинации на нынешнюю телевизионную премию "Эмми", и "Сокол и Зимний солдат".

До конца года на платформе выйдут супергеройские сериалы "Что если...?" и "Соколиный глаз".