Популярный сериал продлили на второй сезон

 
Ексклюзивы
1/5
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 90
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 423
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 927
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6768
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 1026
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 648
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6354
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4222
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
5
5
5
16
Космос под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
Космос под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
Показали первые фотографии со съемок продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;
Показали первые фотографии со съемок продолжения "Секса в большом городе"
&quot;Те, кто сделали это с Киевом, должны сидеть в тюрьме&quot; – Роман Балаян рассказал о новом фильме
"Те, кто сделали это с Киевом, должны сидеть в тюрьме" – Роман Балаян рассказал о новом фильме
&quot;Домашний досуг за год себя исчерпал&quot; - в Киеве состоялся День Уличной Музыки
"Домашний досуг за год себя исчерпал" - в Киеве состоялся День Уличной Музыки
Иллюстратор с мировым именем три года рисует Киев. Картины поражают
Иллюстратор с мировым именем три года рисует Киев. Картины поражают
Видео
Все видео
Украинский фильм-призер Берлинале выйдет в прокат - трейлер
Украинский фильм-призер Берлинале выйдет в прокат - трейлер
Не только работники, но и талантливые люди - в Польше на Ивана Купала состоялся большой украинский концерт
Не только работники, но и талантливые люди - в Польше на Ивана Купала состоялся большой украинский концерт
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
Зрители говорят, что хотят удавить моего персонажа. Это комплимент - актер
Зрители говорят, что хотят удавить моего персонажа. Это комплимент - актер
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Интервью
1/5
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 99
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 288
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 450
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
1 Просмотров: 882
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1845
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 15:50

Популярный сериал продлили на второй сезон

  Комментировать

14 июля на сервисе трансляций Disney + состоялась премьера финального эпизода первого сезона сериала о персонаже комиксов Marvel "Локи". В заключительных титрах серии официально анонсировали продолжение шоу. Дата выхода и другие детали относительно нового сезона пока не сообщают.

"Попрощавшись с персонажем дважды, возможно даже два с половиной раза, я научился не делать никаких предположений", - сказал исполнитель главной роли Том Хиддлстон в интервью Deadline.

Автор: Фото: Disney+
  На заключительных титрах финальной серии официально анонсировали продолжение сериала “Локи” на 2 сезон
На заключительных титрах финальной серии официально анонсировали продолжение сериала “Локи” на 2 сезон

Студия Marvel, которая занимается съемками, пока официально не прокомментировала продолжение шоу.

Локи - скандинавский бог хитрости и обмана, попадает в загадочное учреждение Управление Временными Изменениями. Должен помочь поймать опасного нарушителя, который грозит определенному порядку развития истории, по сюжету. Сериал является ответвлением от фильма 2019 года "Мстители: Финал".

Шестисерийный первый сезон "Локи" получил положительные отзывы. Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes называет шоу "необычным и волшебным". Описывая финал сезона, сайт IGN отмечает, что "фантастический сценарий и выдающаяся постановка создают эпизод, который должен изменить мультивселенную (место действия всех фильмов и сериалов, основанных на комиксах Marvel. - Gazeta.ua) навсегда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Локи", как кошачья мята для фанатов Marvel - реакция соцсетей на премьеру сериала

"Локи" - третий сериал сервиса трансляций Disney + из вселенной Marvel. Предыдущие - "ВандаВижен", получил 23 номинации на нынешнюю телевизионную премию "Эмми", и "Сокол и Зимний солдат".
До конца года на платформе выйдут супергеройские сериалы "Что если...?" и "Соколиный глаз".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Популярный сериал продлили на второй сезон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Футбольная война: Гондурас атаковал Сальвадор

Восставшие разрушили крепость

Начал действовать закон о коллекторах: подробности

Террорист давил людей грузовиком

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 16346
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9675
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 7281
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
4
 Просмотров: 6426
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 5832
Культура
Космос под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
Космос под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
5
 Просмотров: 1296
Показали первые фотографии со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Показали первые фотографии со съемок продолжения "Секса в большом городе"
5
 Просмотров: 603
Украинский фильм-призер Берлинале выйдет в прокат - трейлер
Украинский фильм-призер Берлинале выйдет в прокат - трейлер
 Просмотров: 153
О самом прогрессивном районе Киева написали книгу и просят помочь
О самом прогрессивном районе Киева написали книгу и просят помочь Просмотров: 198
"Это битва за свою страну" - требуют создать новую комиссию для выборов директора Мыстецкого арсенала
"Это битва за свою страну" - требуют создать новую комиссию для выборов директора Мыстецкого арсенала Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
Аваков подал в отставку
5
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
4
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
2
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
Голосов: 43
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2020 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть