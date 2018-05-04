Популярный сериал переходит на украинский язык

Сериал "Когда мы дома" переводят на украинский язык. Фото: YouTube

Телеканал СТБ начал съемки 5-го сезона комедийного сериала "Когда мы дома".

В новых сериях герои ситкома заговорят на украинском языке вместо русского, сообщает Детектор Медиа.



"При переводе сценария мы вдохновлялись сериалом "Альф". Нам кажется, украинский в нем - наиболее удачный для комедии: приятный, мелодичный, очень смешной. Но мы пытаемся найти свою особенность, чтобы уже знакомые зрителям герои получили новые краски, которые позволят полюбить их еще больше", - рассказал креативный продюсер сериала Дмитрий Кицай.

Кроме того, создатели сериала обещают неожиданные сюжетные повороты, а также появление украинских звезд в роли камео.



Премьеру нового сезона "Когда мы дома" планируют на осень 2018 года.

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Первая серия ситкома "Когда мы дома" вышла летом 2014-го. В сериале показывают эволюцию отношений пяти семейных пар. Роли играют Станислав Боклан, Татьяна Шелига, Кирилл Бин, Екатерина Кистень, Константин Войтенко, Алена Алимова и другие.