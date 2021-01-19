Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6-м сезоне

Сериал от Netflix рассказывает о преступной империи клана Шелби. Фото: Netflix

Создатель сериала "Острые козырьки" - Peaky Blinders - Стивен Найт сообщил, что 6-й сезон сериала станет заключительным. Возобновили съемки финальных эпизодов, которые до этого приостановили из-за пандемии.

Найт отметил, что последний сезон станет самым лучшим, пишет Variety.

Сериал от Netflix рассказывает о преступной империи клана Шелби в британском Бирмингеме в 1920 годы. Сценарий финала однозначно намекает, что история не закончилась, поэтому в будущем фанатов может ждать полнометражный фильм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тильда Суинтон сделала неожиданное признание по поводу ориентации

50-летний Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу будущего блокбастера "Тор: любовь и гром". Он прибыл на съемки в Сидней. "Тор: любовь и гром" режиссера Тайка Уайтити выйдет 6 мая 2022 года. Главной героиней станет Джейн Фостер.