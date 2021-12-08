Поп-исполнительница записала кавер на запрещенную музыку 1970-х годов

Кристина Луговая презентовала свою версию песни "Вітри шумлять восени". Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Певица Кристина Луговая выпустила кавер на песню "Вітри шумлять восени" коллектива "Тріо Маренич".

Группа, которая стала популярной в конце 1970-х годов, не хотела исполнять советские патриотические песни и интересовались музыкой сечевых стрелков. Уже через несколько лет "Тріо Маренич" не смогли давать концерты вне Волынской области. Санкции против музыкального коллектива продолжались до 1994 года.

Луговая занимается не только авторским проектом. В частности, она является первой официальной исполнительницей песни "Відлітали журавлі" на музыку Владимира Ивасюка и слова Виктора Миколайчука.

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Артистка Кристина Луговая презентовала песню "Історії" и клип к ней. Композиция входит в состав альбома "Метаморфози". Автором музыки и слов является сама Луговая.