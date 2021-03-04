Pop-jazz исполнительница выпустила песню, на которую ее вдохновили родители

Автором музыки и слов является сама Луговая. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артистка Кристина Луговая презентовала песню "Історії" и клип к ней. Композиция входит в состав альбома "Метаморфози".

Автором музыки и слов является сама Луговая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уже история. Группа "НеАнгелы" распалась после 15 лет существования

"Я чувствовала, что эта песня о чем-то очень светлом, душевном и настоящем. Все сошлось в одну точку, когда мои родители отпраздновали 30-ю годовщину знакомства. Осознание и вера в то, что некоторые истории пишутся на небесах, вдохновили меня на создание песни", - рассказывает pop-jazz певица.

Pop-jazz певица Кристина Луговая представила клип к песне "День цей мине". Композиция была написана одной из первых после творческой паузы 3 года назад.