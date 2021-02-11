Pop-jazz певица выпустила клип об эмоциональном истощении

Кристина Луговая представила песню "День цей пройде". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Pop-jazz певица Кристина Луговая представила клип к песне "День цей мине". Композиция была написана одной из первых после творческой паузы 3 года назад.

"Достаточно долго и бессознательно моя душа находилась в подавленном состоянии, как под анестезией. Как любой гнет, это закончилось взрывом протеста. Когда в моей онемелой душе начала отходить эта "анестезия", одно из первого, что я почувствовала - это боль, и вместе с ним - то, что я жива. С столкнулась с эмоциями, с которыми не могла справиться. В то же время понимала, что это лишь эмоции, и они проходят, как и проходит неудачный день", - рассказывала Луговая.

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Pop-jazz певица Кристина Луговая представила песню "Чарівна зима" и клип к ней. Композиция была написана 11 лет назад вместе с другом артистки Борисом Василишиным.