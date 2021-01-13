"Чарівна зима". Кристина Луговая поделилась историей создания песни

Артистка представила песню. Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Pop-jazz певица Кристина Луговая представила песню "Чарівна зима" и клип к ней. Композиция была написана 11 лет назад вместе с другом артистки Борисом Василишиным.

"Тогда мы с Борисом собрали первую нашу группу из таких же мечтателей, и пробовали творить. В 2009-2010 годах была очень красивая снежная зима. Я ее до сих пор помню. Вдохновленная всем, что было вокруг меня в то время, я написала стихи и мелодию на аккорды Бориса. мы собирались друзьями и расписывали сценарий клипа, который должны были снять на эту песню. Но мы не просуществовали долго", - рассказывает Луговая.

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Pop-jazz певица Кристина Луговая представляет альбом "Метаморфози". Песни Кристины попадают в рейтинг "300 новых песен на украинском языке" по версии Karabas Live, держат лидирующие позиции в музыкальных чартах и ​​хит-парадах.