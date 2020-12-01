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вторник, 01 декабря 2020 10:38

Кристина Луговая представила альбом о женской страсть

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Кристина Луговая представила альбом о женской страсть
В музыке и голосе Кристины раскрылось больше страсти, которую в свое время певица сдерживала. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Pop-jazz певица Кристина Луговая представляет альбом "Метаморфози". Песни Кристины попадают в рейтинг "300 новых песен на украинском языке" по версии Karabas Live, держат лидирующие позиции в музыкальных чартах и ​​хит-парадах.

Альбом называется "Метаморфозы" и воспроизводит метаморфозы, которые произошли уже и продолжают дальше происходить с певицей, ее жизнью и творчеством. Новый этап начался в конце 2017-го после того, как более года Кристина не писала нового.

"Я боялась, что никогда не напишу более, что весь мой креатив и творческий талант, как автора, иссяк. А потом я написала песню. Она была иной, чем до того. Я стала другой. Потом еще одну. Я не была уверена, что моя способность писать восстановилась, или это просто разовые везения. Но я радовалась каждой песни так, как родители, наконец смогли родить ребенка. С тех пор я написала около 17 песен", - рассказывает Кристина Луговая.

В музыке и голосе Кристины раскрылось больше страсти, которую в свое время певица сдерживала. Альбом "Метаморфози" насчитывает 6 композиций, которые раскроют певицу по-новому.

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"Я позволила себе не сдерживать эту страсть. Я захотела ею делиться. Я позволила себе диссонансы и нуар в музыке. Я увлеклась фолковыми мотивами. Где-то больше проявилась любовь к соула ", - дополняет Кристина.

Pop-jazz певица Кристина Луговая представляет песню "Метаморфозы". Это уже вторая композиция с будущего альбома певицы, который Кристина планирует обнародовать в ближайшее время.

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