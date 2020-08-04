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вторник, 04 августа 2020 12:52

Кристина Луговая представляет песню с нового альбома
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«Метаморфозы» - песня о страсти и изменениях, которые происходят с душой, когда охватывают новые чувства.
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
«Метаморфозы» - песня о страсти и изменениях, которые происходят с душой, когда охватывают новые чувства.
«Метаморфозы» - песня о страсти и изменениях, которые происходят с душой, когда охватывают новые чувства.
«Метаморфозы» - песня о страсти и изменениях, которые происходят с душой, когда охватывают новые чувства.
«Метаморфозы» - песня о страсти и изменениях, которые происходят с душой, когда охватывают новые чувства.

Pop-jazz певица Кристина Луговая представляет песню "Метаморфозы". Это уже вторая композиция с будущего альбома певицы, который Кристина планирует обнародовать в ближайшее время.

"Метаморфозы" - песня о страсти и изменениях, которые происходят с душой, когда охватывают новые чувства.

"В этой песне проявляется мой" нуар "и вдохновения в более темных красках. "Метаморфозы" открывают рифовость, которая стала характерной в моем новом творчестве, в чем можно будет убедиться в будущем EP-альбоме ", - комментирует Кристина Луговая.

Автором обложки "Метаморфозы" стал талантливый арт-ню фотограф Сергей Пропияло.

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Недавно Кристина Луговая представила песню "Письма", которая начала серию релизов, посвященных новому ЕР альбом (мини-альбома - Gazeta.ua) певицы.

Pop-jazz певица Кристина Луговая представила премьеру трогательной песни "Письма". Символично, что именно эта композиция начинает творческий этап певицы после полуторагодовалого паузы.

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Дата
04
августа

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