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четверг, 19 сентября 2019 18:05

Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"

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19 сентября в прокат вышел украинский фантастический семейный фильм "Фокстер и Макс" режиссера Анатолия Матешко. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

40-ка килограммовая 12-летняя девочка висит на верхушке небоскреба, зацепившись кофточкой за крюк. Визжит и машет ногами. Рядом туповатый крепыш размазывает по крыше ее сверстника. Все это действо подсвечивают почему-то синие огни большого города. И вертолет. Здесь просто должен быть вертолет.

Автор: YouTube
  Кадр из фильма "Фокстер и Макс"
Кадр из фильма "Фокстер и Макс"

"Фокстер и Макс" обошелся налогоплательщикам в 38, 4 млн грн. Именно такую ​​сумму Госкино выделило на его поддержку. Еще 1,6 млн где-то нашли сами создатели фильма. И эти деньги действительно видны, если обратить внимание на графику в фильме. Ее много, и она качественная.

По сюжету школьник Макс очень любит рисовать. Делает это везде. Зато с людьми ладить у него получается неважно, начиная с сверстников, заканчивая собственными родителями. И единственное, чего хочет юный интроверт - иметь собаку. Поскольку живую ему заводить запрещают, парень рисует ее на стене из баллончика. Краска оказывается не краской вовсе, а баллончиком с крошечными роботами, которые могут работать, как один организм. Поэтому рисунок превращается в пса, который хочет дружить с новым хозяином.

Автор: ТСН
  Кадр из фильма "Фокстер и Макс"
Кадр из фильма "Фокстер и Макс"

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История мальчика-мечтателя и суперпса - отличная идея для детской ленты. Особенно во времена, когда многие подростки, из-за засилья социальных сетей, в реальности испытывают одиночество. Не могут найти путь, как найти общий язык с одноклассниками.

Зрители уже отметили вниманием виды Киева, которые можно узнать в кадре. Но очевидно, что фильм планируют прокатывать и в других странах - картинка вычищена, даже немного безликая. Как реклама стирального порошка - подходит для всех. А имена героев подходят как немцу, так и белорусу: Макс, Дэн.

По законам жанра, мальчику должна нравиться девочка. Роль Сони выполняет юная Виталия Турчин. Взрослым ее образ напомнит что-то с их детства, то ли "Кавказскую пленницу", то ли Алису с "Гостя из будущего". Но до их уровня актерской игры еще надо поработать. Так же, как и ее партнеру по ленте Богдану Козию. Но стоит отметить, что это их первая работа в полном метре.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Фокстер и Макс"
Кадр из фильма "Фокстер и Макс"

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Сюжетные дыры, как та, что родители не сильно переживали, где круглые сутки бродят их дети, компенсируют шутки. Особенно это удается собаке. Школа украинской озвучки уже давно достигла лингвистических вершин, теперь это переносят уже в отечественные фильмы. Чего стоят прекрасные выражения о "первых в мире летающих какулях", "попандосе" и "обезьяне с психунами".

Если хотите узнать новые слова, или вы мальчик до 14 лет, или любите роботов-собак - можете на этом уикенде сходить в кино.

5 сентября в украинский прокат вышел фильм ужасов "Оно 2" режиссера Андреса Мускетти. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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19
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