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пятница, 04 сентября 2020 00:45

Поколение 20-летних научилось уважать приватность друг друга даже в тысячной толпе - искусствовед

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Поколение 20-летних научилось уважать приватность друг друга даже в тысячной толпе - искусствовед
Для молодого поколения качество жизни - это уже не машина и дорогой телефон, а путешествия, возможность свободного передвижения, потребность сходить на выставку - Лиза Герман. Фото: facebook.com

Молодое поколение имеет новые стандарты и практики жизни, иначе относится к личному и окружающему пространству.

Об этом говорит Лиза Герман, искусствовед, куратор, соосновательница столичной галереи современного искусства The Naked Room. На фестивале высокого искусства Bouquet Kyiv Stage приняла участие в публичной беседе с предпринимателем, соучредителем мероприятия Евгением Уткиным. Общались о трендах 2020-го.

"Люди начинают иначе мыслить и делать, а не просто говорить, - говорит Лиза Герман. - Под влиянием открытых границ, моды. Например, появляется практика экологического отношения к своему быту. Это важно как пример. Хотя то, что 5 тысяч киевских хипстеров сортируют бумагу и пластик - от украинской экологической катастрофы не спасет.

Новое поколение отличает внимание к качеству своей жизни. Для них это уже не машина и дорогой телефон, а путешествия, возможность свободного передвижения, потребность сходить на выставку. И вообще все диджитализируется - зачем даже квартиры покупать, когда скоро будем все жить где захотим. Это другое отношение ко всем уровням жизни.

Одно из самых интересных явлений в Киеве за последние годы - это взлет рейв-культуры. Касается молодого поколения - 20 плюс и даже меньше. В Украине расцвела после Майдана. Аналогично тому, как в Берлине 1990-х после падения стены, в первые годы становления новой идентичности города.

Рейв - это празднование жизни и свободы. Это о возможности быть собой, выглядеть и двигаться, как хочешь. При входе на вечеринку заклеивают камеры телефонов, чтобы не было возможности снимать и люди чувствовали себя расслабленными. Туда идут для живого общения, а не чтобы зафиксировать себя и других. По моим наблюдениям, наклейки никто не снимает. Но речь идет не о запрете, а о культуре поведения. Представители этого поколения научились уважать пространство друг друга, право на приватность - пусть в тысячной толпе. Это и о толерантности, которой нет в городе, особенно за пределами культурной сферы.

Но этих интеллигентов 20-35 лет, условно, 5 тысяч на Киев. Их не так много, но я верю, что их практики будут распространяться дальше. Потому что они способны привлекать к этому других. Приумножать опыт".

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"Прошло полгода, которые сделали этот мир другим, и никогда уже не будет как раньше. Как вы к этому относитесь и знаете ли, что будет завтра?" - спрашивает Уткин.

"Для меня и моего окружения локдаун был довольно счастливым временем, потому что у всех была возможность замедлиться, - говорит Герман. - При этом я понимаю, что мы были в привилегированном положении, могли позволить себе. Галерея не прекратила существование. Даже продали пару работу за эти месяцы. Отдохнули, перезагрузились, подумали, понаблюдали. Но уже и следа от него не осталось. Жизнь теперь стала еще более интенсивной.

Еще не закончилась эпопея с коронавирусом, но уже меняются наши жизненные практики. Дистанция, массовые мероприятия, отказ от некоторых форматов. Мы в галерее до сих пор не делаем публичные вернисажи и, пожалуй, не будем никогда. Ведь все, кто хочет посмотреть выставку - приходят и могут пообщаться с нами, с художником. Личный контакт никуда не делся, но исчезла эта ненужная история про потусить, потолкаться, зачекиниться.

На смену социализации ненужной пришла приятная и продуктивная для всех. Это будет определять сценарии городской жизни. Когда больше внимания к друг другу и содержанию, а не к необходимости зафиксировать свое присутствие и важность".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 3 сентября.

В третий раз прошел фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage. 20-25 августа на территории Национального заповедника "София Киевская" организовали концерты, выставки, музыкально-поэтический перформанс, литературные дискуссии и публичные беседы с лидерами мнений и деятелями культуры.

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