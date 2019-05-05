Показали видео с первой репетиции Евровидения-2019

4 мая репетировали представители Кипра, Черногории, Чехии, Венгрии, Финляндии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении и Беларуси. Фото: из открытых источников

На "Евровидении-2019", которое в этом году пройдет в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая, состоялись первые репетиции конкурса. Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

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Во время репетиции на сцене Expo Tel Aviv 4 мая появились представители Кипра, Черногории, Чехии, Венгрии, Финляндии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении и Беларуси.

После участники конкурса встретились со своими сторонниками и прессой.

В этом году Украина не будет участвовать в Евровидении-2019. Причиной отказа было названо условия чрезмерной политизации во время национального отбора. НОТУ будет транслировать Евровидение-2019, но отдать свои голоса за конкурсантов украинцы не смогут. По прогнозам букмекеров, фаворитом является представитель Нидерландов Дункан Лоренс.