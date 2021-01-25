Показали трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 711
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 594
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2133
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 720
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1521
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1674
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 774
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1917
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 828
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
23
3
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
Показали трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года
Показали трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года
В защитных костюмах на Щекавице: группа Go-A презентовала новый клип
В защитных костюмах на Щекавице: группа Go-A презентовала новый клип
Сериал-рекордсмен от Netflix продлили на второй сезон
Сериал-рекордсмен от Netflix продлили на второй сезон
Pixar готовит премьеру
Pixar готовит премьеру
На Netflix появился новый лидер по просмотрам
На Netflix появился новый лидер по просмотрам
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1521
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 567
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 216
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 828
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3078
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 621
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
понедельник, 25 января 2021 13:16

Показали трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года

  Комментировать
Показали трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года
В фильме снимаются Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и другие. Фото: Etcetera Media

Киностудия Legendary выпустила трейлер фильма "Годзилла против Конга", который недавно назвали одним из самых ожидаемых фильмов текущего года.

По сюжету, в ленте сойдутся легендарные монстры - Годзилла и Кинг-Конг. Люди вместе с Конгом отправляются в опасное путешествие, чтобы найти его настоящий дом. Среди сопровождающих - девочка-сирота. Она единственная, кто может общаться с великаном. В море на них нападает разъяренный Годзилла. Их решают столкнуть в схватке, дабы стереть обоих с лица земли.

В фильме снимаются Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и другие. Картина появится в кинотеатрах 21 мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Про Кинг-Конга сняли 7 фильмов

2 огромных монстра уже появлялись вместе на широких экранах в ленте "Кинг Конг против Годзиллы", снятой Исиро Хондой 1962 года. Тогда гигантская обезьяна встала на защиту одного из японских городов, на который напала Годзилла.

"Годзилла против Конга" станет очередной частью киновселенной Legendary Entertainment и Warner Bros., который строят вокруг знаменитых гигантских монстров. Первой во франшизе стала лента "Годзилла" режиссера Гарета Эдвардса. Также в марте 2017-го вышел блокбастер "Конг: Остров Черепа" Джордана Вот-Робертса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Известная зубная паста появилась после смерти создателя

Кардиналом стал украинец, который провел 18 лет в лагерях

Зеленскому исполнилось 43 года

Открыли крупнейший в мире отель

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 3 Просмотров: 17595
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 13473
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 11061
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 8325
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
 1 Просмотров: 6840
Культура
Под Радой митингуют музыканты
Под Радой митингуют музыканты Просмотров: 45
Украинский иллюстратор победила на европейском конкурсе
Украинский иллюстратор победила на европейском конкурсе Просмотров: 45
Украинское "Дизель шоу" 8 февраля перебирается на канал страны-агрессора - СМИ
Украинское "Дизель шоу" 8 февраля перебирается на канал страны-агрессора - СМИ Просмотров: 1260
Сериал о первых леди: Кто сыграет Обаму и Форд
Сериал о первых леди: Кто сыграет Обаму и Форд Просмотров: 72
Китай выпустил документальный фильм к годовщине эпидемии коронавируса
Китай выпустил документальный фильм к годовщине эпидемии коронавируса Просмотров: 90
Больше всего комментируют
7
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
3
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Голосов: 456
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть