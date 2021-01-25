Показали трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года

В фильме снимаются Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и другие. Фото: Etcetera Media

Киностудия Legendary выпустила трейлер фильма "Годзилла против Конга", который недавно назвали одним из самых ожидаемых фильмов текущего года.

По сюжету, в ленте сойдутся легендарные монстры - Годзилла и Кинг-Конг. Люди вместе с Конгом отправляются в опасное путешествие, чтобы найти его настоящий дом. Среди сопровождающих - девочка-сирота. Она единственная, кто может общаться с великаном. В море на них нападает разъяренный Годзилла. Их решают столкнуть в схватке, дабы стереть обоих с лица земли.

В фильме снимаются Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и другие. Картина появится в кинотеатрах 21 мая 2020 года.

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2 огромных монстра уже появлялись вместе на широких экранах в ленте "Кинг Конг против Годзиллы", снятой Исиро Хондой 1962 года. Тогда гигантская обезьяна встала на защиту одного из японских городов, на который напала Годзилла. "Годзилла против Конга" станет очередной частью киновселенной Legendary Entertainment и Warner Bros., который строят вокруг знаменитых гигантских монстров. Первой во франшизе стала лента "Годзилла" режиссера Гарета Эдвардса. Также в марте 2017-го вышел блокбастер "Конг: Остров Черепа" Джордана Вот-Робертса.