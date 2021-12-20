Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры

Релиз мультфильма состоится в 2022 году. Фото: Film.Ua

Студия Film.Ua представила трейлер полнометражного мультфильма "Мавка. Лесная песня", снятого по мотивам произведения Леси Украинки.

Премьера состоится 29 декабря 2022 года, сообщили создатели. Релиз выйдет сразу на трех языках-английском, украинском и русском.

Разработкой 3D-анимационного мультфильма занимается украинская студия Animagrad. К финансированию присоединилось Госкино. Бюджет мультфильма составляет более 187 млн грн, из них 49,5 млн — государственные.

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О начале разработки мультфильма компания Film.Ua, которой принадлежит Animagrad, заявила еще в 2015 году. Спустя два года разработчики обнародовали первый тизер ленты.

Особого внимания заслуживает музыка. К созданию саундтрека привлекли этно-группу "ДахаБраха" и фольклорного мультиинструменталиста Максима Бережнюка. Концепция объединения кинематографической оркестровой музыки и украинских народных инструментов в музыке к мультфильму разработали совместно с итальянским композитором Дарио Веро.

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Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар стала прототипом главной героини мультфильма "Мавка. Лесная песня". Балерина подарила ей свою пластику. Кухар снялась в видеореференсах, на основе которых художники воспроизвели движения анимационной Мавки. Это первый случай в украинской анимации, когда к воспроизведению движений персонажей мультфильма привлекут артистку балета.