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четверг, 28 февраля 2019 19:30

Показали трейлер фильма лауреата Шевченковской премии

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Автор: volcanofilm.com.ua
  Звукорежиссер Сергей Степанский в фильме "Вулкан" Романа Бондарчука играет киевлянина-переводчика Лукаса, который оказывается в Бериславе
Звукорежиссер Сергей Степанский в фильме "Вулкан" Романа Бондарчука играет киевлянина-переводчика Лукаса, который оказывается в Бериславе

В сети появился трейлер фильма "Вулкан" украинского режиссера Романа Бондарчука. За эту ленту кинематографист получил Национальную премию имени Тараса Шевченко.

Киевлянин Лукас работает переводчиком в столичном офисе ОБСЕ. Отправляется на границу с Крымом с делегацией мониторинговой миссии для того, чтобы узнать, что там происходит через пару лет после начала российской оккупации. Машина ломается возле города Берислав на Херсонщине. Пока Лукас ищет помощь, авто с его коллегами исчезает, на звонки не отвечают. Тогда он добирается до Берислава. Знакомится с местной семьей, которая дает ему приют. Пытается понять жизнь в незнакомом и непонятном для него городе, по сюжету.

"Фильм "Вулкан" - в какой-то мере продолжение традиций украинского поэтического кино, - говорит кинокритик Юрий Самусенко. - Главный герой не имеет сильного характера и не решает всех своих проблем. В конце концов Лукас напоминает персонажей американских инди-драм. Не изменяет новую и необычную для себя среду, а просто остается в ней и комфортно себя чувствует. Картина Романа Бондарчука - тоже очень комфортное кино для зрителя. Без острых углов, крайностей и полемики. Здесь все происходит естественно и без диссонанса. А по впечатлениям и стилевым признакам картину можно назвать полноценным украинским истерном".

"Вулкан" - первый полнометражный художественный фильм документалиста Романа Бондарчука.

"Лента открывает миру магию степных миражей, тайны затопленных сел и природу наших людей с их особым юмором и характером, - комментирует для Moviegram Бондарчук. - Это история о нас с вами, о здесь и сейчас. О поиске себя в этом пространстве постоянных изменений и катаклизмов и о поиске счастья".

Роль Лукаса стала актерским дебютом звукорежиссера Сергея Степанского. Также в ленте снялись Виктор Жданов и Кристина Дейлик. На втором плане в основном играют не профессиональные актеры, а реальные жители Берислава.

Фильм совместного производства Украины, Германии и Монако создан при поддержке Госкино. Мировая премьера состоялась в июле прошлого года на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Чехия.

"Вулкан" выйдет в прокат 4 апреля.

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Роман Бондарчук родился в Херсоне в 1982 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, мастерская Юрия Ильенко. Работает арт-директором Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Сорежиссёр документального альманаха "Евромайдан. Черновой монтаж" 2014 года. Первая полнометражная работа Бондарчука - документальная лента "Украинские шерифы" 2015-го. Кино выдвигали на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

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