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вторник, 11 мая 2021 19:05

Показали первый кадр нового фильма Мартина Скорсезе

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Появился первый кадр нового фильма режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочного месяца". Это экранизация бестселлера американского писателя Дэвида Гранна 2017 года.

В фильме речь пойдет об американской Оклахоме 1920-х. В 1894 году здесь обнаружили нефть. От места с нехваткой пищи и лекарств перерастает в богатый регион. Ежегодно приносит десятки миллионов долларов, страну охватывает топливная индустриализация. Это спровоцировало серию жестоких убийств коренных американцев из племени Осейдж. За дело взялся Джон Эдгар Гувер, которому впоследствии удалось возглавить ФБР и удержаться на должности его директора почти 50 лет.

Леонардо Ди Каприо играет племянника влиятельного фермера Эрнеста Буркхарта. Единственным законным способом получить землю было жениться на девушке из Осейдж. Герой Ди Каприо обручился с Молли. Ее играет Лили Гладстон. Последующие годы много близких членов семьи Молли умирали при насильственных или загадочных обстоятельствах.

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"Этот заговор столь хладнокровная в своих подсчетах, что кажется нечеловеческой. В фильме хочу разобраться, что делает людей способными на такие злые поступки. Это настоящее олицетворение внутреннего зла для меня", - говорит Мартин Скорсезе.

На первом кадре фильма изображены Эрнест и Молли.

"Один взгляд на мужчину, который пришел к этой молодой женщине, говорит нам, что что-то не так. Но она смотрит на него восхищенными глазами и плотно завернута в его одеяло. Очевидно, что не понимает положение вещей. Иногда те, кому грозит наибольшая опасность, замечают это, когда уже поздно", - описали фото на Varity.

Автор: Vanity Fair
  В новом фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочного месяца" Леонардо Ди Каприо воплотил племянника влиятельного фермера Эрнеста, который женится на представительнице коренных народов Америки, чтобы присвоить их землю. Девушку воплотила Лили Гладстон.
В новом фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочного месяца" Леонардо Ди Каприо воплотил племянника влиятельного фермера Эрнеста, который женится на представительнице коренных народов Америки, чтобы присвоить их землю. Девушку воплотила Лили Гладстон.

Лили Гладстон - наиболее известная ролью жительницы ранчо в ленте 2016-го "Несколько женщин". Снялась с такими звездами, как Кристен Стюарт, Лаура Дерн и Мишель Уильямс. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса дала ей награду за лучшую женскую роль второго плана. Со Скорсезе это ее первое сотрудничество. А Скорсезе и Ди Каприо сотрудничали в пяти фильмах: "Авиатор", "Отступники", "Волк с Уолл-стрит", "Банды Нью-Йорка" и "Остров проклятых".

Также будут сниматься Роберт Ди Ниро, Джесси Племонс и Татанка Минс. За кастинг последней СМИ похвалили ленту, потому что Татанка принадлежит к коренным народам. Ранее также снялась в "Танцующий с волками" Кевина Костнера.

Известно, что "Убийцы цветочного месяца" будут снимать на исторических локациях племени Осейдж в Оклахоме.

"Газеты, запечатлевшие трагедию, уже пожелтели. Фотографии стали выцветших оттенков. Но для Осейдж период "Правления террора" остается открытой раной. История штата станет более известна благодаря звездному актерскому составу и бюджету в 200 миллионов долларов. Это считается самой дорогой кинопродукцией, когда-либо запущенной в Оклахоме. Это станет хроникой одного из самых ужасных разделов в сложной истории нашего государства", - говорится в местных СМИ Оклахомы.

Фильм выйдет параллельно в кинотеатрах и на платформе Apple TV +.

Съемки "Убийцы цветочного месяца" должны были начать еще в марте 2020-го, но задержались из-за пандемии и того, что Леонардо Ди Каприо заставил переписать сценарий. Должен был играть не главного злодея, а агента ФБР. Как пишет The Hollywood Reporter, из-за вмешательства Ди Каприо Paramount Pictures продали ленту Apple.

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