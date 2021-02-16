Показали клип певицы Dua Lipa, который сняли в Киеве

Клип на песню We're Good снимали в Киеве. Сама певица не смогла приехать. Фото: shelter.film

Клип на песню We're Good британской певицы Dua Lipa сняли в Киеве.

Клип сняла украинская продакшн-компания shelter.film. Сама певица в Украину не приезжала, сообщает "Слух".

"Все планы, в которых присутствует артистка, были сняты в США на небольшой "выгородке" - части декорации, которая покрывала фон за ней. Приехать в Украину она не смогла по причинам личного характера. Съемки длились 2 долгих дня, со съемками в двух павильонах двумя параллельными группами. Нам повезло в этом случае, что было 2 режиссера и каждая съемочная площадка могла полноценно существовать параллельно. В павильонах мы разместили декорацию ресторана с кухней в полный размер, 3 бассейна различных размеров - от больших до высоких и стеклянных, все под различные задачи. Так же было размещено несколько миниатюр и малоразмерных моделей, к которым подключены SFX-системы и заряды, создающие "практические эффекты" в кадре", - рассказал исполнительный продюсер компании Альберт Зурашвили.

Главным художником-постановщиком проекту был Михаил Левченко. За стиль и его соответствие эпохе для всех актеров отвечала стилист Гала Соколовская. Гардероб привезли из Чехии.

Ранее в Киеве снимали много клипов. Зурашвили считает, что уменьшение количества съемок произошло из-за пандемии.

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"Я бы не объяснял это "бумом" и его спадом. Время не самое легкое для всех индустрий, в которых неотъемлемой составляющей является тревел ключевой группы, а еще сложнее, когда это селебрити. Уже во всех крупных продакшн-студиях, скорее все, есть опыт съемок по системе remote. Это когда заказчик может сидеть дома на диване и смотреть стрим со съемочной площадки в реальном времени. Но это гораздо сложнее, чем может показаться, и в основном приоритетно, чтобы заказчик и все необходимые люди физически были "за камерой", - пояснил он.

27 ноября онлайн-концерт Studio 2054 британской певицы Dua Lipa смотрели 5 млн зрителей. Установила мировой рекорд среди трансляций. Больше всего смотрели в Китае - 1,9 млн. Из Индии - более 95 тыс. пользователей. Продали 284 тыс. билетов.