Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве

Клип на трек Audacity с участием рэпера Headie One стал последним в альбоме. Фото: i.ytimg.com

Клип на песню Audacity представил британский рэпер Stormzy.

Видео к композиции сняли в Киеве, преимущественно в промзоне на Выдубичах, пише TheБабель.

13 декабря Stormzy выпустит новый альбом Heavy is the Head. Клип на трек Audacity с участием рэпера Headie One стал последним в альбоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер группы Rammstein выступит в Киеве с новым альбомом

Клип на песню Audacity снимала украинская продакшн-компания 2332 Films. Эта же команда ранее сняла в Киеве клипы для победительницы Евровидения 2018 израильтянки Netta, британской рок-группы Nothing but Thieves, Bring Me the Horizon и Editors.

Канадский режиссер Гордон фон Штайнер снял мини-фильм о жилом массиве Троещина в Киеве. Фильм представили на мультимедийной инсталляции Troya sleeping district.