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среда, 19 июня 2019 13:47

Канадцы сняли фильм о столичной Троещине
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Канадский режиссер Гордон фон Штайнер снял мини-фильм о жилом массиве Троещина в Киеве.

Фильм представили на мультимедийной инсталляции Troya sleeping district. Она проходила 14-16 июня в Нью-Йорке, пишет L'Officiel.

Кроме фильма, также представили выставку троещинских снимков фотографа Стюарта Вайнкоффа.

Фильм снимали не только на Троещине, но и по всему городу.
Фото: L`Officiel
Фильм снимали не только на Троещине, но и по всему городу.
Фильм снимали не только на Троещине, но и по всему городу.
Фильм снимали не только на Троещине, но и по всему городу.
Фильм снимали не только на Троещине, но и по всему городу.

По мнению авторов, на жилом массиве нет культурных памятников города-мегаполиса. Он предназначен только для сна. Вдохновившись такой урбанистической картиной, авторы решили показать историю о мужестве, чувственности и страсти главных героев - жителей Трои. Одним из троещинских ребят стал модель Паша Гоц.

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Съемки проходили не только на Троещине, но и по всему городу.

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Troya. A new film directed by me. Exhibitions runs June 15-16, 11AM-7PM 21 Ludlow alongside a photo series by @stuart_winecoff Music by @louisbrodinski & @max.ant

Публикация от Gordon von Steiner (@gvsgvs)

Гордон фон Штайнер известен как режиссер видео Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy, Jacquemus, в которых снимаются многие звезды Голливуда и моды.

На местах съемок сериала "Чернобыль" запустят туристические маршруты. Такие планы имеет Киевское управление туризма и промоций.

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Дата
19
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