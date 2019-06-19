Канадцы сняли фильм о столичной Троещине

Канадский режиссер Гордон фон Штайнер снял мини-фильм о жилом массиве Троещина в Киеве.

Фильм представили на мультимедийной инсталляции Troya sleeping district. Она проходила 14-16 июня в Нью-Йорке, пишет L'Officiel.

Кроме фильма, также представили выставку троещинских снимков фотографа Стюарта Вайнкоффа.

Фото: L`Officiel

По мнению авторов, на жилом массиве нет культурных памятников города-мегаполиса. Он предназначен только для сна. Вдохновившись такой урбанистической картиной, авторы решили показать историю о мужестве, чувственности и страсти главных героев - жителей Трои. Одним из троещинских ребят стал модель Паша Гоц.

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Съемки проходили не только на Троещине, но и по всему городу.

Гордон фон Штайнер известен как режиссер видео Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy, Jacquemus, в которых снимаются многие звезды Голливуда и моды.

На местах съемок сериала "Чернобыль" запустят туристические маршруты. Такие планы имеет Киевское управление туризма и промоций.