Показали кадры со съемок приквела "Червоный" Зазы Буадзе

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В сети появились фото со съемок исторической драмы "Червоный. Без линии фронта" Зазы Буадзе по сценарию Андрея Кокотюхи. Съемки начались 24 февраля в городе Бережаны на Тернопольщине. Фильм является приквелом картины" Червоный ", которая вышла в украинский прокат в сентябре 2017 года,

"События в "Червоный. Без линии фронта "будут разворачиваться в период с 1935 по 1945 год на территориях, которые сейчас относятся к Тернопольской и Волынской областям. Впервые покажем жизни украинцев в ​​межвоенный период, противостояние патриотов репрессиям польских, немецких и российско-советских оккупантов. Даниил Червоный пройдет путь от студента Кременецкого лицея к командиру отряда Украинской Повстанческой Армии. На этом пути он встретит любовь, одержит победы, столкнется с предательством и исправит собственные ошибки", - рассказала о фильме съемочная группа.

В приквеле снимутся: Николай Береза, Даша Плахтий, Олег Стефан, Максим Панченко, Александр Ярмола.

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Выход картины в украинский прокат запланирован на 2019 год. Также на основе сценария фильма Андрей Кокотюха создаст роман "Червоный. Без линии фронта", который увидит свет одновременно с премьерой фильма.

Первый фильм о главаре УПА Данииле Червоном, в котором показывают его пребывания в ГУЛАГе и побег из лагеря - за первые выходные проката собрала 1 млн. 460 тыс. Грн.