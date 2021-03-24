Пока иностранцы угощались салом, мы убеждали их, что Украина - не Россия: писательница

 
Ексклюзивы
1/5
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 153
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 513
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 189
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 603
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 720
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 819
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 783
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 369
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 315
Фото
Все фото
4
5
9
8
4
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Видео
Все видео
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
DakhaBrakha имеет все шансы на премию "Грэмми" - музыкальный критик
DakhaBrakha имеет все шансы на премию "Грэмми" - музыкальный критик
Вернулась на родину и встретила мужчину, которого когда-то любила
Вернулась на родину и встретила мужчину, которого когда-то любила
Все говорят на государственном. Через некоторое время уровень владения языком растет
Все говорят на государственном. Через некоторое время уровень владения языком растет
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Интервью
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 513
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 189
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 576
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 720
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 819
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 144
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
среда, 24 марта 2021 19:35

Пока иностранцы угощались салом, мы убеждали их, что Украина - не Россия: писательница

  Комментировать
Автор: предоставила Ксения Фукс
  Ксения Фукс рассказывает иностранцам об украинской культуре
Ксения Фукс рассказывает иностранцам об украинской культуре

Писательница Ксения Фукс 13 лет живет и работает в Германии. С началом войны в Донбассе она начала активно заниматься волонтерством: помогала военным и детям с оккупированных территорий. Сейчас волонтерство перешло в русло культуры, потому что нет такой острой материальной нужды, которая была 5 лет назад.

Об этом Ксения Фукс рассказала Gazeta.ua.

"В АТО я ездила неоднократно. Когда все только начиналось, мы, диаспора, в каждом городе Германии основали свою общину или союз. Передавали все, что можно. Я передавала военным оптику и прочее оборудование. Много помогала детям - и вещами, и питание, и памперсами. Это продолжалось, пока не сказали: нам уже ничего не надо", - сказала она.

"Деньгами активно помогала не только украинская диаспора, но и иностранцы. Немцы принимали в этом участие. Для них нормально жертвовать. Также наши друзья из Австрии приобщались", - добавила она.

В 2016 году Ксения Фукс с единомышленниками основали в Германии журнал Gelblau. Два года назад писательница переключилась исключительно на культурное волонтерство.

"Мы с друзьями решили делать свой журнал. Посидели у меня на диване, подобрали логотип, рубрики. Решили писать для украинском об Украине и о Германии. Сначала мы издавали журнал за свой счет. А потом основали ОО "Украинский Ателье".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Война так зацепила, что я пересекла точку невозврата": писательница рассказала, как преодолела глубокую депрессию

Устраивали кинопоказы украинских фильмов, участвовали в фестивалях культур с украинскими стендами. Конечно, на этих стендах была гастрономия - вареники, сало, борщ, но возле них и журналами мы поставили. И пока человек выпивал рюмочку закусывая салом мы подсовывали ему в руки украинский журнал и проводили культурную агитацию о том, что Украина - не Россия", - рассказала писательница.

В римском Колизее ввели украиноязычный аудиогид.

Запуск состоялся в рамках проекта первой леди Елены Зеленской. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что это уже девятый украинский аудиогид в музеях мира за этот год.

Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пока иностранцы угощались салом, мы убеждали их, что Украина - не Россия: писательница». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Две пули в сердце: лидера "Правого сектора-Запад" расстреляли возле кафе

Силовики выгнали монахов из монастыря

Возле Аляски разлили 40 т нефти

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Недовольных властью расстреляли в пещере

Умер дирижер хора им. Веревки

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 26163
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 10881
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 8145
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 8028
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6273
Культура
Украинский фильм отобрали на влиятельный фестиваль
Украинский фильм отобрали на влиятельный фестиваль Просмотров: 54
Фильм "Пропавшая грамота" выложили на Youtube в 4К
Фильм "Пропавшая грамота" выложили на Youtube в 4К Просмотров: 144
Полтавская ОГА продвигает вышивку "белым по белому" к нематериальному наследию ЮНЕСКО
Полтавская ОГА продвигает вышивку "белым по белому" к нематериальному наследию ЮНЕСКО Просмотров: 72
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
4
 Просмотров: 234
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
5
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
4
Протест под ОП: начались преследования организаторов
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
Голосов: 60
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть