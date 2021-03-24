Пока иностранцы угощались салом, мы убеждали их, что Украина - не Россия: писательница

Автор: предоставила Ксения Фукс Ксения Фукс рассказывает иностранцам об украинской культуре

Писательница Ксения Фукс 13 лет живет и работает в Германии. С началом войны в Донбассе она начала активно заниматься волонтерством: помогала военным и детям с оккупированных территорий. Сейчас волонтерство перешло в русло культуры, потому что нет такой острой материальной нужды, которая была 5 лет назад.

Об этом Ксения Фукс рассказала Gazeta.ua.

"В АТО я ездила неоднократно. Когда все только начиналось, мы, диаспора, в каждом городе Германии основали свою общину или союз. Передавали все, что можно. Я передавала военным оптику и прочее оборудование. Много помогала детям - и вещами, и питание, и памперсами. Это продолжалось, пока не сказали: нам уже ничего не надо", - сказала она.

"Деньгами активно помогала не только украинская диаспора, но и иностранцы. Немцы принимали в этом участие. Для них нормально жертвовать. Также наши друзья из Австрии приобщались", - добавила она.

В 2016 году Ксения Фукс с единомышленниками основали в Германии журнал Gelblau. Два года назад писательница переключилась исключительно на культурное волонтерство.

"Мы с друзьями решили делать свой журнал. Посидели у меня на диване, подобрали логотип, рубрики. Решили писать для украинском об Украине и о Германии. Сначала мы издавали журнал за свой счет. А потом основали ОО "Украинский Ателье".

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Устраивали кинопоказы украинских фильмов, участвовали в фестивалях культур с украинскими стендами. Конечно, на этих стендах была гастрономия - вареники, сало, борщ, но возле них и журналами мы поставили. И пока человек выпивал рюмочку закусывая салом мы подсовывали ему в руки украинский журнал и проводили культурную агитацию о том, что Украина - не Россия", - рассказала писательница.

В римском Колизее ввели украиноязычный аудиогид. Запуск состоялся в рамках проекта первой леди Елены Зеленской. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Сообщается, что это уже девятый украинский аудиогид в музеях мира за этот год. Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях.