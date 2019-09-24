Подросток потерял мать после теракта в музее

В прокат выйдет драма "Щегол" Фото: saltmag

26 сентября в украинский прокат выйдет драма "Щегол" режиссера Джона Краули.

Нью-йоркский подросток Тео Декер теряет мать в результате теракта в музее Метрополитен. Из руин Тео забирает картину XVII века Карела Фабрициуса "Щегол". С этого момента начинается его знакомство с подпольным миром искусства. Он оказывался в разных приемных семьях - богатых и бедных, жил в разных городах мира. Только одно оставалось неизменным - он держал при себе картину.

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Это экранизация одноименного романа Донны Тартт, вышедший в 2014 году. Книга сразу получила популярность и завоевала ряд престижных наград, среди которых Пулитцеровская премия за лучшую художественную книгу. В том же году было выкуплено права на экранизацию. Сценарием занялся Питер Строхал, номинант на премию "Оскар" в 2012 году за лучший адаптированный сценарий.

В фильме снимаются актеры Николь Кидман, Сара Полсон, Энсела Елґорт, Финн Вулфард, Джеффри Райт, Анайрин Барнард, Люк Уилсон.

24 сентября в столичном кинотеатре Синема Сити в ТРЦ Ocean Plaza состоится допремьерный показ-вечеринка фильма "Проклятие "Мэри".