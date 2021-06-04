Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом

В столичном Мыстецком арсенале проходит выставка белорусского искусства "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление". Показывают 80 работ 90 авторов. В экспозиции - видео, инсталляции, скульптуры, графика, живопись, плакаты.
Воспроизвели акцию Алеся Пушкина 1999 года "Подарок президенту". Художник привез под резиденцию президента Александра Лукашенко тачку, вывалил из него гной. Таким образом выразил протест против фальсификации выборов.
"Платформа" Марины Напрушкиной 2009 года повторяет форму сооружений, на которых стоят чиновники во время выступлений и парадов. Художница предлагает захватить ее, демократизировать. И делать на ней что угодно - сидеть, лежать, играть, проводить дискуссии. Речь идет о солидарности, совместном использовании общественного пространства.
На белой стене Арсенала художник Андрей Дурейко нарисовал шесть больших красных кругов. Как политическое и художественное высказывание. Это и знак препинания, и раны, которые кровоточат, и пульсация наших эмоций, и цвета флага.
Художница Леся Пчолка привезла свои фотографии с акции "Искусство режима", проходившей в Минске 15 августа 2020. "Протесты начались сразу после выборов 9 августа, людей разгоняли, жестоко избивали, задерживали, - вспоминает она. - Несколько дней в Беларуси не работал интернет, не было новостей. Через несколько дней стало известно о первой смерти, об избитых и заключенных митингующих. Художники вышли на акцию под Дворцом искусства в Минске. Там работала единственная негосударственная галерея "Ў", которую закрыли через 11 лет существования. Участники собрались с фотографиями избитых знакомых. Чтобы сказать власти: вы забрали у нас искусство, а оставили только побои вместо культуры. Акция прошла без задержания. Приехали автозаки, все разошлись".
Минский художник Владимир Грамович представил инсталляцию "Слабый горизонт", рассказывающую об архитектурных преобразования его города. "Объект сделан в форме павильона ВДНХ, - объясняет он. - Построен в 1968 году в стиле советского модернизма. Снесли 5 лет назад, потому что появился инвестор, который захотел построить в центре города. Был памятником архитектуры, первым прозрачным зданием в Минске, в котором не было стен. На этом объекте изобразил знаковые здания режима, с 1991 до 2021 года. Национальная библиотека, популистский проект Лукашенко, построенный в 2006 году. Здание устарело, сооружено по советскому образцу. Дворец Независимости, где Лукашенко бегал с автоматом. Принимал во время минских соглашений немецкого канцлера Меркель и французского президента Франсуа Олланда. Новый музей Великой Отечественной войны, также построенный Лукашенко. Там есть зал "Наследники победы", где нет ветеранов, только он".
Инсталляция "Неофит II" Юрия Шуста - покрытый елочными ветвями автомобиль, рассыпанная на полу соль, мистические звуки и видео с молодыми людьми, которые блуждают по лесу. Художник впервые представил проект в Минске в 2019 году. "По замыслу, молодые люди что-то ищут. Возможно, цветок папоротника, - говорит Юрий Шуст. - Рядом стоит машина без номеров и опознавательных знаков. Это черта репрессивного аппарата. Когда такие машины появляются, людей арестовывали. В начале протестов застрелили Александра Тарайковского. На место его смерти приносили цветы, свечи, фотографии. Коммунальные службы засыпали его солью. Тогда люди собирали ее в мешки, убирали. Но власть все равно смогла уничтожить мемориал".
Сегодня язык искусства используют не только художники, но и протестующие разных профессий
"Хотели показать, как на искусство повлияли политические события в Беларуси. Но одновременно избежать, чтобы оно было лишь декорацией или иллюстрацией протеста, - рассказывает сокураторка выставки Антанина Стебур. - Выбрали три ключевые темы: искусство, солидарность, сопротивление. Они тесно связаны. Сопротивление без солидарности невозможно, а искусство может помочь в деле солидарности и сопротивления. Использовали лозунг "Кожны дзень". Борьба за свои права продолжается постоянно. Мы не можем разойтись и вернуться к привычной жизни. Отстаивание этих прав, контроль за их соблюдением и является участие каждого в политике. Сегодня язык искусства используют не только художники, но и протестующие разных профессий. Философ Ольга Шпарага, находясь в заключении, создала "Тюремные рисунки", изобразила своих однокамерниц. На улицах Беларуси проходят акции Свободного хора, когда люди поют белорусские песни. И, таким образом, совместно протестуют. Все это - важные культурные феномены сопротивления".
Выставка "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление" открыта до 6 июня.
С 23 по 27 июня в Киеве пройдет Х Международный фестиваль Книжный Арсенал. В программу фестиваля вошло 261 событие. Фокус тема называется "ОПТИМИСТЫ СКЕПТИКИ", в рамках которой Оксана Забужко прочитает лекцию "Оптимизм украинской истории". Программа для детей и подростков состоит из 56 событий - перформансов, встреч с писателями, мастер-классов и лекций для детей и родителей. Музыкальная программа Любы Морозовой "Семь струн для дяди Михаила" представлена 4 концертами современной классической музыки. Также на фестивале покажут 14 выставочных проектов, среди них - "Школьная цигейка" Влады Ралко и "Украинская коллаж" Евгения Карася, Александра Ляпина и Олега Василенко.
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Автор:Марина НЕПИЙВОДА
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