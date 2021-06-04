Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом

В столичном Мыстецком арсенале проходит выставка белорусского искусства "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление". Показывают 80 работ 90 авторов. В экспозиции - видео, инсталляции, скульптуры, графика, живопись, плакаты.

Автор: Мария Беляева Vidtvorennya aktsiyi Alyesya Pushkina 1999 roku "Podarunok prezydentu". Khudozhnyk pryviz pid rezydentsiyu prezydenta Oleksandra Lukashenka tachku, vyvalyv z neyi hniy. Minsʹkyy khudozhnyk Uladzimir Hramovich predstavyv instalyatsiyu "Slabkyy horyzont", shcho rozkazuye pro arkhitekturni peretvorennya yoho mista. " Ob'yekt zroblenyy u formi pavilʹyonu VDNH, - Minsʹkyy khudozhnyk Volodymyr Hramovych predstavyv instalyatsiyu "Slabkyy horyzont", shcho rozkazuye pro arkhitekturni peretvorennya yoho mista. " Ob'yekt zroblenyy u formi pavilʹyonu VDNH, - poyasnyuye vin. - Pobudovanyy u 1968 rotsi v styli radyansʹkoho modernizmu. Znesly 5 rokiv tomu, bo z'yavyvsya investor, yakyy zakhotiv pobuduvaty v tsentri mista. Buv pam'yatkoyu arkhitekturoyu, pershoyu prozoroyu budivleyu u Minsʹku, shcho ne mala stin. Na tsʹomu ob'yekti zobrazyv znakovi budivli rezhymu, z 1991 do 2021 roku. Natsionalʹna biblioteka, populist·sʹkyy proyekt Lukashenka, pobudovanyy u 2006 rotsi. Budivlya zastarila, zroblena za radyansʹkym zrazkom. Palats Nezalezhnosti, de Lukashenko bihav z avtomatom. Pryymav pid chas minsʹkykh uhod nimetsʹkoho kantslera Merkelʹ ta frantsuzʹkoho prezydenta Fransua Ollanda. Novyy muzey Velykoyi Vitchyznyanoyi viyny, takozh sporudzhenyy Lukashenkom. Tam ye zal "Spadkoyemtsi peremohy", de nemaye veteraniv, lyshe vin. Instalyatsiya "Neofit II" Yuriya Shusta – vkrytyy yalynkovymy hilkamy avtomobilʹ, rozsypana na pidlozi silʹ, mistychni zvuky ta video z molodymy lyudʹmy, yaki blukayutʹ lisom. Khudozhnyk vpershe predstavyv proyekt v Minsʹku 2019 roku. "Za zadumom, molodi lyudy shchosʹ shukayutʹ. Mozhlyvo, kvitku paporoti, - kazhe Yuriy Shust. – Poruch stoyitʹ mashyna bez nomeriv ta rozpiznavalʹnykh znakiv. Tse rysa represyvnoho aparatu. Koly taki mashyny z'yavlyayutʹsya, lyudey areshtovuvaly. Na pochatku protestiv zastrelyly Oleksandra Taraykovsʹkoho. Na mistse yoho smerti prynosyly kvity, svichky, fotohrafiyi. Komunalʹni sluzhby zasypaly yoho sillyu. Todi lyudy zbyraly yiyi v mishky, prybyraly. Ale vlada vse odno zmohla znyshchyty memorial. Vystavka "Kozhny dzenʹ. Mystetstvo. Solidarnistʹ. Sprotyv" vidkryta do 6 chervnya. "Khotily prodemonstruvaty, yak na mystetstvo vplynuly politychni podiyi v Bilorusi. Ale vodnochas unyknuty, aby vono bulo lyshe yak dekoratsiya chy ilyustratsiya protestu, - rozpovidaye spivkuratorka vystavky Antanina Stebur. - Vybraly try klyuchovi temy: mystetstvo, solidarnistʹ, suprotyv. Vony tisno pov'yazani. Suprotyv bez solidarnosti nemozhlyvyy, a mystetstvo mozhe dopomohty u spravi solidarnosti ta sprotyvu. Vykorystaly haslo "Kozhny dzenʹ". Borotʹba dlya svoyi prava tryvaye postiyno. My ne mozhemo roziytysya i povernutysya do zvychnoho zhyttya. Vidstoyuvannya tsykh prav, kontrolʹ za yikh dotrymannyam i ye uchastʹ kozhnoho v politytsi. Sʹohodni movu mystetstva vykorystovuyutʹ ne lyshe khudozhnyky, a y protestuvalʹnyky riznykh profesiy. Filosof Olʹha Shparaha, yaka perebuvala v uv'yaznenni, stvoryla "Tyuremni malyunky", zobrazyla svoyikh odnokamernytsʹ. Na vulytsyakh Bilorusi prokhodyatʹ aktsiyi Vilʹnoho khoru, koly lyudy spivayutʹ bilorusʹki pisni. I takym chynom spilʹno protestuyutʹ. Vse tse vazhlyvi kulʹturni fenomeny sprotyvu". Ещё 2990 / 5000 Результаты перевода Воспроизведение акции Алеся Пушкина 1999 года "Подарок президенту". Художник привез под резиденцию президента Александра Лукашенко тачку, вывалил из нее гной. Демонстрируется на выставке белорусского искусства "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление" в Мыстецком арсенале.

Воспроизвели акцию Алеся Пушкина 1999 года "Подарок президенту". Художник привез под резиденцию президента Александра Лукашенко тачку, вывалил из него гной. Таким образом выразил протест против фальсификации выборов.

Автор: Мария Беляева «Платформа» Марины Напрушкиной призывает демократизировать чиновничье сооружение. Демонстрируется на выставке белорусского искусства "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление" в Мыстецком арсенале.

"Платформа" Марины Напрушкиной 2009 года повторяет форму сооружений, на которых стоят чиновники во время выступлений и парадов. Художница предлагает захватить ее, демократизировать. И делать на ней что угодно - сидеть, лежать, играть, проводить дискуссии. Речь идет о солидарности, совместном использовании общественного пространства.

Автор: Мария Беляева Шесть больших красных кругов Андрея Дурейко - и кровь, и эмоции, и знаки препинания. Демонстрируются на выставке белорусского искусства "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление" в Мыстецком арсенале.

На белой стене Арсенала художник Андрей Дурейко нарисовал шесть больших красных кругов. Как политическое и художественное высказывание. Это и знак препинания, и раны, которые кровоточат, и пульсация наших эмоций, и цвета флага.

Автор: Мария Беляева Минчанка Леся Пчолка сфотографировала акцию "Искусство режима". Ее участники выстроились с фотографиями знакомых, которые были избиты правоохранителями. Демонстрируется на выставке белорусского искусства "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление" в Мыстецком арсенале.

Художница Леся Пчолка привезла свои фотографии с акции "Искусство режима", проходившей в Минске 15 августа 2020. "Протесты начались сразу после выборов 9 августа, людей разгоняли, жестоко избивали, задерживали, - вспоминает она. - Несколько дней в Беларуси не работал интернет, не было новостей. Через несколько дней стало известно о первой смерти, об избитых и заключенных митингующих. Художники вышли на акцию под Дворцом искусства в Минске. Там работала единственная негосударственная галерея "Ў", которую закрыли через 11 лет существования. Участники собрались с фотографиями избитых знакомых. Чтобы сказать власти: вы забрали у нас искусство, а оставили только побои вместо культуры. Акция прошла без задержания. Приехали автозаки, все разошлись".

Автор: Мария Беляева Instalyatsiya Uladzimira Hramovicha zroblena u formi minsʹkoho pavilʹyonu VDNH u styli radyansʹkoho modernizmu, yakyy znesly zarady novoyi zabudovy. Minsʹkyy khudozhnyk Uladzimir Hramovich predstavyv instalyatsiyu "Slabkyy horyzont", shcho rozkazuye pro arkhitekturni peretvorennya yoho mista. " Ob'yekt zroblenyy u formi pavilʹyonu VDNH, - Minsʹkyy khudozhnyk Volodymyr Hramovych predstavyv instalyatsiyu "Slabkyy horyzont", shcho rozkazuye pro arkhitekturni peretvorennya yoho mista. " Ob'yekt zroblenyy u formi pavilʹyonu VDNH, - poyasnyuye vin. - Pobudovanyy u 1968 rotsi v styli radyansʹkoho modernizmu. Znesly 5 rokiv tomu, bo z'yavyvsya investor, yakyy zakhotiv pobuduvaty v tsentri mista. Buv pam'yatkoyu arkhitekturoyu, pershoyu prozoroyu budivleyu u Minsʹku, shcho ne mala stin. Na tsʹomu ob'yekti zobrazyv znakovi budivli rezhymu, z 1991 do 2021 roku. Natsionalʹna biblioteka, populist·sʹkyy proyekt Lukashenka, pobudovanyy u 2006 rotsi. Budivlya zastarila, zroblena za radyansʹkym zrazkom. Palats Nezalezhnosti, de Lukashenko bihav z avtomatom. Pryymav pid chas minsʹkykh uhod nimetsʹkoho kantslera Merkelʹ ta frantsuzʹkoho prezydenta Fransua Ollanda. Novyy muzey Velykoyi Vitchyznyanoyi viyny, takozh sporudzhenyy Lukashenkom. Tam ye zal "Spadkoyemtsi peremohy", de nemaye veteraniv, lyshe vin. Instalyatsiya "Neofit II" Yuriya Shusta – vkrytyy yalynkovymy hilkamy avtomobilʹ, rozsypana na pidlozi silʹ, mistychni zvuky ta video z molodymy lyudʹmy, yaki blukayutʹ lisom. Khudozhnyk vpershe predstavyv proyekt v Minsʹku 2019 roku. "Za zadumom, molodi lyudy shchosʹ shukayutʹ. Mozhlyvo, kvitku paporoti, - kazhe Yuriy Shust. – Poruch stoyitʹ mashyna bez nomeriv ta rozpiznavalʹnykh znakiv. Tse rysa represyvnoho aparatu. Koly taki mashyny z'yavlyayutʹsya, lyudey areshtovuvaly. Na pochatku protestiv zastrelyly Oleksandra Taraykovsʹkoho. Na mistse yoho smerti prynosyly kvity, svichky, fotohrafiyi. Komunalʹni sluzhby zasypaly yoho sillyu. Todi lyudy zbyraly yiyi v mishky, prybyraly. Ale vlada vse odno zmohla znyshchyty memorial. Vystavka "Kozhny dzenʹ. Mystetstvo. Solidarnistʹ. Sprotyv" vidkryta do 6 chervnya. "Khotily prodemonstruvaty, yak na mystetstvo vplynuly politychni podiyi v Bilorusi. Ale vodnochas unyknuty, aby vono bulo lyshe yak dekoratsiya chy ilyustratsiya protestu, - rozpovidaye spivkuratorka vystavky Antanina Stebur. - Vybraly try klyuchovi temy: mystetstvo, solidarnistʹ, suprotyv. Vony tisno pov'yazani. Suprotyv bez solidarnosti nemozhlyvyy, a mystetstvo mozhe dopomohty u spravi solidarnosti ta sprotyvu. Vykorystaly haslo "Kozhny dzenʹ". Borotʹba dlya svoyi prava tryvaye postiyno. My ne mozhemo roziytysya i povernutysya do zvychnoho zhyttya. Vidstoyuvannya tsykh prav, kontrolʹ za yikh dotrymannyam i ye uchastʹ kozhnoho v politytsi. Sʹohodni movu mystetstva vykorystovuyutʹ ne lyshe khudozhnyky, a y protestuvalʹnyky riznykh profesiy. Filosof Olʹha Shparaha, yaka perebuvala v uv'yaznenni, stvoryla "Tyuremni malyunky", zobrazyla svoyikh odnokamernytsʹ. Na vulytsyakh Bilorusi prokhodyatʹ aktsiyi Vilʹnoho khoru, koly lyudy spivayutʹ bilorusʹki pisni. I takym chynom spilʹno protestuyutʹ. Vse tse vazhlyvi kulʹturni fenomeny sprotyvu". Ещё 2975 / 5000 Результаты перевода Инсталляция Уладзимира Грамовича сделана в форме минского павильона ВДНХ в стиле советского модернизма, который снесли ради новой застройки. Демонстрируется на выставке белорусского искусства "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление" в Мыстецком арсенале.

Минский художник Владимир Грамович представил инсталляцию "Слабый горизонт", рассказывающую об архитектурных преобразования его города. "Объект сделан в форме павильона ВДНХ, - объясняет он. - Построен в 1968 году в стиле советского модернизма. Снесли 5 лет назад, потому что появился инвестор, который захотел построить в центре города. Был памятником архитектуры, первым прозрачным зданием в Минске, в котором не было стен. На этом объекте изобразил знаковые здания режима, с 1991 до 2021 года. Национальная библиотека, популистский проект Лукашенко, построенный в 2006 году. Здание устарело, сооружено по советскому образцу. Дворец Независимости, где Лукашенко бегал с автоматом. Принимал во время минских соглашений немецкого канцлера Меркель и французского президента Франсуа Олланда. Новый музей Великой Отечественной войны, также построенный Лукашенко. Там есть зал "Наследники победы", где нет ветеранов, только он".

Автор: Мария Беляева В инсталляции Юрия Шуста автомобиль без номеров символизирует репрессивный аппарат. Демонстрируется на выставке белорусского искусства "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление" в Мыстецком арсенале.

Инсталляция "Неофит II" Юрия Шуста - покрытый елочными ветвями автомобиль, рассыпанная на полу соль, мистические звуки и видео с молодыми людьми, которые блуждают по лесу. Художник впервые представил проект в Минске в 2019 году. "По замыслу, молодые люди что-то ищут. Возможно, цветок папоротника, - говорит Юрий Шуст. - Рядом стоит машина без номеров и опознавательных знаков. Это черта репрессивного аппарата. Когда такие машины появляются, людей арестовывали. В начале протестов застрелили Александра Тарайковского. На место его смерти приносили цветы, свечи, фотографии. Коммунальные службы засыпали его солью. Тогда люди собирали ее в мешки, убирали. Но власть все равно смогла уничтожить мемориал".

Сегодня язык искусства используют не только художники, но и протестующие разных профессий

"Хотели показать, как на искусство повлияли политические события в Беларуси. Но одновременно избежать, чтобы оно было лишь декорацией или иллюстрацией протеста, - рассказывает сокураторка выставки Антанина Стебур. - Выбрали три ключевые темы: искусство, солидарность, сопротивление. Они тесно связаны. Сопротивление без солидарности невозможно, а искусство может помочь в деле солидарности и сопротивления. Использовали лозунг "Кожны дзень". Борьба за свои права продолжается постоянно. Мы не можем разойтись и вернуться к привычной жизни. Отстаивание этих прав, контроль за их соблюдением и является участие каждого в политике. Сегодня язык искусства используют не только художники, но и протестующие разных профессий. Философ Ольга Шпарага, находясь в заключении, создала "Тюремные рисунки", изобразила своих однокамерниц. На улицах Беларуси проходят акции Свободного хора, когда люди поют белорусские песни. И, таким образом, совместно протестуют. Все это - важные культурные феномены сопротивления".

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Выставка "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление" открыта до 6 июня.

С 23 по 27 июня в Киеве пройдет Х Международный фестиваль Книжный Арсенал. В программу фестиваля вошло 261 событие. Фокус тема называется "ОПТИМИСТЫ СКЕПТИКИ", в рамках которой Оксана Забужко прочитает лекцию "Оптимизм украинской истории". Программа для детей и подростков состоит из 56 событий - перформансов, встреч с писателями, мастер-классов и лекций для детей и родителей. Музыкальная программа Любы Морозовой "Семь струн для дяди Михаила" представлена ​​4 концертами современной классической музыки. Также на фестивале покажут 14 выставочных проектов, среди них - "Школьная цигейка" Влады Ралко и "Украинская коллаж" Евгения Карася, Александра Ляпина и Олега Василенко.