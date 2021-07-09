Почти 1 тыс. страниц без цензуры: роман о Голодоморе раскупили за три месяца

Автор: facebook.com Харьковское издательство "Фолио" переиздало роман Анатолия Димарова "И будут люди" 1964 года без цензурных правок и изъятий текста, которые были в советское время

30% романа "І будуть люди" вырезала советская цензура. Убрала главную линию о Голодоморе и насильственной коллективизации.

Об этом говорит генеральный директор харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий. На Х Международном фестивале Книжный арсенал в Киеве представил переиздание произведения Анатолия Димарова "І будуть люди" 1964 года. Книга вышла в апреле. Рассказывает о жизни нескольких семей на Полтавщине после советской оккупации в 1920-х.

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"Впервые издали полную версию без купюр, - продолжает Красовицкий. - Рукопись нашел и передал сын автора Сергей Димаров. В книге 976 страниц. Стала бестселлером - первый тираж быстро закончился. В июле увидим второй.

Также готовим к печати продолжение "Біль і гнів", которое тоже пострадало от цензуры. Рассказывает о героях "І будуть люди" в годы Второй мировой войны. За этот роман автор получил Шевченковскую премию в 1981-м. Но будет другой текст, чем тогда издавался. Выйдет в двух томах с бонусами - повестью "Син капітана" и рассказами.

Многие оценили 12-серийную экранизацию телеканала СТБ. Привлекла безусловное внимание к произведению. Но также людей заинтересовал и сам факт возобновления текста.

В последние годы жизни Павла Загребельного мы с ним обсуждали советских украинских писателей - кто чего стоит. Он сказал мне: "Димаров - самый талантливый в нашем поколении. Но не доказал этого всему читающему обществу, потому что никогда не спорил с цензорами и редакторами". Благодаря тому, что сохранил полные тексты, теперь есть возможность доказать всем, что у нас был тот самый большой роман, который искали. И его читают. Он может занять в нашей культуре место, аналогичное "Тихому Дону" в России.

У нас были качественные книги, которых нет в публичных и домашних библиотеках. Для меня важно не только вернуть те тексты, но и установить справедливость. Через два-три года силами различных издательств увидим совершенно другой пантеон украинской литературы прошлого века, в котором Димаров займет одно из достойных мест. Потому что он - один из лучших украинских авторов XX века.

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"Отец описал историю своей семьи, а фактически - нашей Украины, - говорит Сергей Димаров. - Старался не отходить от правды, которую видел, и которая не нравилась режиму. Конечно, не мог писать полностью обо всех ужасах вроде людоедства. Хотя и был свидетелем того.

Отец никогда не был тяжелым писателем. Не хотел писать мрачно. Описывал темные вещи, но с точки зрения светлых событий. Смеялся над негативными человеческими качествами. Среди героев найдете много своих знакомых. Увидите, что люди вообще-то не очень меняются. Что видим сейчас на востоке нашей страны и что было после 1917-го - все то же самое. Поднялась какая-то грязь, как сейчас. И в Киеве есть, если присмотреться хорошо. Но существуют и нормальные люди сегодня. Они также описаны. Противостоят той грязи. Все это можно увидеть на страницах книг.

У телевизионщиков была идея снять фильм о довоенном селе. Начали смотреть литературу, откуда взять информацию. Один из критиков посоветовал: "Не найдете другой книги, чем та, что написал Димаров, которая охватывала бы этот период и содержала правду".

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"Насколько удачно передали дух романа в сериале?" - спрашивает слушательница.

"Хорошо, что экранизировали. Благодарен за это, - отвечает Димаров. - Но отец писал о людях, о личном. А в сериале показали более отстраненно, образы далеки от зрителя. Я не критик, но мне книга больше нравится. Но кто смотрит, пусть".

"Успешный, качественно снятый сериал. Но это совершенно другое произведение, - добавляет Александр Красовицкий. - Поэтому давайте не будем сравнивать даже сюжетные линии и какие-то конкретные сцены. Они не всегда повторяют оригинал".

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После презентации Красовицкий указывает на несколько экземпляров "І будуть люди". На Книжный арсенал привезли последние, оставшиеся от тиража в 1 тыс. экземпляров. Интересуюсь, почему произведение можно назвать великим украинским романом.

"Потому что подает правдивую панораму нашей истории от начала до середины XX века. В частности, трагические страницы жизни селян. Через призму семейной истории показывает, чем жила страна. Все проблемы, которые были здесь. Пожалуй, единственное произведение, являющееся настолько подробным и охватывающее такой большой период.

Сейчас важно переоткрыть Димарова. Потому что анализируем нашу литературу прошлого века и видим, что по гамбургскому счету останется в истории. Этот роман, безусловно, останется.

Автор: facebook.com Сериал "И будут люди" по роману Анатолия Димарова вышел в прошлом году на канале СТБ. Рассказывает о Полтавщине на фоне прихода советской власти, раскулачивания и Голодомора

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Анатолий Димаров родился 17 мая 1922 года на хуторе Гараськи Миргородского района Полтавской области. Настоящее имя - Анатолий Андроникович Гарасюта. Когда семью раскулачили, ради безопасности детей родители развелись. Мать указала, что муж умер, сменила документы и дала детям девичью фамилию. В 1940-м мобилизовали в армию. Дважды был ранен и контужен. Окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве и Львовский педагогический институт. В 1949-м издал первый сборник рассказов "Гості з Волині". Написал более 20 романов и повестей. За второй том романа "Біль і гнів" в 1981-м получил Шевченковскую премию. С геологическими экспедициями побывал на Карадаге, Алтае, Забайкалье, Памире, Тянь-Шане, Урале. Коллекционировал камни. В 2012-м не принял орден Ярослава Мудрого IV степени из рук Януковича. "Не буду брать награду из рук людей, которые толкают мою Украину в пропасть", - написал в заявлении. 65 лет прожил в браке с физиком и математиком Евдокией Несторовной. Умер 29 июня 2014 года. "Я никогда, наверное, не стал бы педагогом, потому что не люблю поучать. Писал произведения не для того, чтобы они внушали вечные ценности, как любят об этом говорить некоторые почтенные мэтры. А чтобы человек взял свою книгу, забыл о проблемах, и ему немного полегчало на душе от того, что прочитал. Это моя основная задача", - говорил Анатолий Димаров.