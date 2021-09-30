Победителем "Коронации слова" стал роман о крестьянах, которые оказались в безвластии

"12 дней, с 28 июля по 8 августа 1941 длятся события в моем романе Raptus melancholicus, - рассказывает Алексей Ганзенко из села Владиславка Киевской области. Его рукопись получила первое место в номинации "Романы" литературного конкурса "Коронация слова".

Автор: Мария Беляева Первую премию в номинации «Романы» получил Алексей Ганзенко из села Владиславка Киевской области за рукопись «Raptus melancholicus»

- В названии произведения использовал психиатрический термин. Это депрессивное возбуждение, острый приступ невыносимой тоски и отчаяния. Сразу понятно, что счастливого конца не будет. В центре повествования - небольшой городок на юге современной Киевской области во времена безвластия. Красные ушли, немцы еще не пришли. Есть еще представители группы ОУН, следовавшие за красной армией, которая отступает, и провозглашавшие восстановление украинского государства. Жители просыпаются: в городе нет власти, государственные учреждения пустуют. В это время пытаются расправить плечи те, кого унижали и сломали большевики. Начинают мстить, наказывать. На таком историческом фоне разворачивается история четырех главных героев. Один из них - врач Любим, работает в психиатрической больнице. В этой безумной среде пытается спасти обреченных больных, которым нечего есть. Другие - местные партийные, борцы за советскую власть: карьерист и приспособленец Яков и ярый большевик Павел. И дочь священника Мелася, фигура которой во времена безбожия, разумеется, трагическая. Мужчины - друзья с детства. В этой ситуации проявляют свои настоящие обличья. Описывая события, опирался на архивные документы и свидетельства очевидцев, которые сегодня выложены в свободном доступе в сети "

"Победитель отличался среди всех произведений многослойностью, - говорит член жюри "Коронации слова" Ольга Салипа. В прошлом году получила первую премию конкурса за роман об Ольге Кобылянской. - В моем личном рейтинге был на первом месте. Поняла, что это опытный автор. Роман не является историческим пересказом. Это попытка показать психологию крестьян, оказавшихся на время в безвластии. Есть социальная проблематика, детектив. Заставляет думать, как люди ведут себя в таких ситуациях. Как проявляют себя, когда все дозволено. Никто не знает, кто главный, и каждый хочет быть этим главным.

Заставляет думать, как люди ведут себя в таких ситуациях. Как проявляют себя, когда все дозволено.

В общем прочитала 20 лучших рукописей, которые отобрали эксперты. Кроме мастерски написанного произведения для победы в "Коронации слова" надо иметь везение. Одну и ту же рукопись кто-то может оценить на 10 баллов, а кто-то на один. Победа достается тому, кто смог стабильно завоевать внимание всех членов жюри. Были психологические романы, детективы. Но больше всего произведений на историческую тематику. Для меня было неприятным открытием, что многие авторы писали на одни и те же темы по истории Украины. О которых уже немало книг. Хотелось прочитать что-то новое. В основном обращаются к Голодомору и других трагических событий. Чувствовала себя обманутой. Авторы стремятся нажать на болевые точки, которые не могут никого оставить равнодушным. Я хотела больше интеллектуальной литературы.

Автор: Мария Беляева Ольга Салипа, роман которой в прошлом году победил на «Коронации слова», поздравляет автора нынешнего лучшего романа Алексея Ганзенко

Рукопись "Век красных муравьев" Тани Пьянковой тоже рассказывает о Голодоморе, но нестандартно. Получила третье место. В романе есть две сюжетные линии, которые срабатывают на контрасте. Авторка изображает два мира. Крестьяне, которые голодали, выживали и умирали. И приближенные к руководству колхозов и партий. Они видели другую, искаженную, картину. Голодомор воспринимали так, как говорила партия. Очень удачное название романа. Красные муравьи - аналогия с красной властью, представители которой как вредители, жалят и пекут.

Вторую премию получило произведение "Яблока Евы" Кристины Коциры. Повествует о лемках. Очень эмоциональное. Сочетает разные эпохи. Речь идет о Еве, которую депортировали из Польши в село Лежановка Тернопольской области в середине ХХ века. 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением" - принудительно выселяли украинцев из Польши, а поляков из Украины. Ее семью заселяют в пустой дом. Должны обживаться, обретать уважение и свое место в этом мире и условиях. К ним не очень хорошо относятся. Авторка хорошо осведомлена в этой теме, Кристина - журналистка, которая собирает документы о депортации. Все события в романе базируется на воспоминаниях. Прототипом героини является реальная женщина, которая жила неподалеку. Вторая сюжетная линия рассказывает о внучке Евы, которая работает журналисткой и едет на Донбасс, в нынешнюю войну. Меня лично задело это произведение, поскольку речь идет о селе, в котором жила моя бабушка. В романе рассказываются легенды, которые знала с детства".

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Международный литературный конкурс "Коронация слова" существует уже 21 год. Ежегодно определяет лучшие произведения в номинациях "Романы", "Пьесы", "Киносценарии". За время существования открыл более 1000 новых писателей, совокупный тираж изданных произведений 30 миллионов экземпляров, некоторые переведены на многие языки. По сценариям участников экранизированы 53 фильмы, созданы более 80 театральных пьес, вошедших в репертуар театров, как в Украине, так и за рубежом, два мюзикла.