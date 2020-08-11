Победитель Берлинского фестиваля представит в Киеве новый фильм

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23-й фестиваль "Відкрита ніч" впервые пройдет онлайн. С 12 по 16 августа ленты выложат в свободный доступ на сайте события. Зрители имеют возможность посмотреть 31 фильм.

О фестивале рассказал руководитель программного департамента "Открытая ночь" Александр Телюк.

Какие особенности фестиваля?

- "Відкрита ніч" прежде всего о молодом кино и начинающих. Ведь короткий метр - их стихия. Ежегодно мы открываем новые имена. Наши конкурсные показы - это исключительно украинские премьеры. Специально искали место в календаре украинских кинофестивалей, чтобы опередить других и представить эти фильмы.

Среди участников есть именитые режиссеры. Например, победитель Берлинского фестиваля Степан Коваль, который свою карьеру начинал на фестивале "Відкрита ніч", представлял первые фильмы, в частности "Йшов трамвай 9". В конце 1990-в начале 2000-х показать короткометражные ленты в другом месте было невозможно. В этом году он презентует новую работу "Прізвище в кишені", посвященную Голодомору. Написал в аннотации, что лента пессимистическая, тяжелая и трагическая. Однако формат анимации делает увиденное более условным.

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Повлиял ли на количество и качество фильмов карантин?

- На фестиваль подали 84 работы. Это немного меньше, чем обычно. Но было из чего выбирать. Цикл производства киноиндустрии продолжается больше года. Поэтому последствия кризиса и простой из-за карантина и отсутствие финансирования проявиться в следующем году.

Карантин повлиял в первую очередь на формат проведения фестиваля, который перешел в онлайн. Однако церемонию награждения и просмотр лучших фильмов мы проведем оффлайн, в Киеве. Победитель фестиваля получит 100 000 гривен.

О чем снимают сегодня молодые режиссеры?

- Часто нам присылают студенческие работы, университета Карпенко-Карого и других учебных заведений. Нам интересны те фильмы, где режиссеры работают с собственным опытом, пусть и еще молодого человека. Среди тем - отношения, портреты людей, трудности адаптация к современному миру, зависимость от социальных сетей. Есть и более философские работы, которые пытаются поднять экзистенциальные вопросы. В анимационных фильмах больше фантасмагорических моментов. Авторы обращаются к истории, в том числе и Украины. Те, кто имеют больше жизненного опыта благодаря возраста, поднимают сложные темы, помладше - простые, бытовые. Это нормальное распределение.

Все больше становится экспериментальных работ, которые сняты в формате Инстаграма, используют семантику социальных сетей, объединяют графику, анимацию и игровое изображение. Из-за финансовых ограничений режиссеры действуют очень изобретательно. Не пытаются снимать боевики под Голливуд. Есть трагикомедии, драмы с историческими мотивами. Вообще короткометражное кино - гибридное, свободное и открытое. Преобладают фильмы, снятые в разных жанрах и техниках одновременно.

Почему нет отдельной программы документального кино?

- На конкурс подали мало неигровых фильмов, хотя, казалось, их снимать проще. Мы долго дискутировали, не могли найти консенсус, какие ленты выбрать для конкурса. Поэтому они вошли во внеконкурсную программу. Обычно в этой программе показываем противоречивые, экспериментальные или более слабые фильмы. Но в этом году она не менее интересна, чем конкурсная. И зрители могут голосованием выбирать своего фаворита среди всех картин "Відкритої ночі". Фильм получит приз зрительских симпатий и 8400 грн.

Какие специальные события фестиваля?

- Будет показ фильма "Анна" режиссера Декеля Беренсона. Речь идет об одинокой матери, которая живет в небольшом промышленном городе на охваченном войной востоке Украины. Она работает на мясоперерабатывающем комбинате, проживает в старой заброшенной квартире и мечтает о лучшей жизни для себя и своей 16-летней дочери. Это простая история с интересным визуальным языком. Комедия снята в копродукции Украины, Израиля и Великобритании. В прошлом году на 72-м Каннском международном кинофестивале боролась за Золотую пальмовую ветвь как лучший короткометражный фильм. Очень хотели его показать. Чтобы не потерялся, сделали специальный показ, чтобы подчеркнуть внимание к этому фильму.

Что вы лично посоветовали бы посмотреть?

- Рекомендую обратить внимание на ретроспективную программу "Первые шаги". Нашему фестивалю скоро исполнится 25 лет, и за это время немало метров представили здесь свои дебютные работы. В программе - 14 фильмов режиссеров, которые уже известные, являются призерами фестивалей, снимают полный метр. Интересно сравнить эти короткометражные фильмы с их последующими работами. Зрители смогут увидеть как Марина Врода еще до победы в Каннах снимала, а Степан Коваль сделал мультфильм, который изменил европейскую анимацию. Как Павел Остриков рассказывал комедийную историю из нескольких кадров, а Роман Бондарчук экспериментировал с полиэкранами. Тарас Томенко осмысливал на новый лад проблему жизни и смерти, а Тарас Ткаченко готовил остроумное детское кино. Как формировалась "птичья тема" в первых анимационных работах Анатолия Лавренишина и Никиты Лыськова. Все эти работы уже частично забыты. Каждому фильма будет предшествовать рассказ автора о том, как снимали и представляли кино на фестивале "Відкрита ніч". На месте рядового зрителя я выбрал бы именно эту программу.

49-й Международный кинофестиваль "Молодость" пройдет с 22 по 30 августа в Киеве. Посмотреть конкурсные фильмы можно будет на онлайн-платформе. Откроет "Молодость" фильм "Забуті" режиссера Дарьи Онищенко, снятый в копродукции Украины и Швейцарии. Это история украиноязычной семьи из Луганска, которая пытается оставить неподконтрольную территорию и переехать в Киев. Картина обращает внимание на проблемы переселенцев и на тяжелые условия жизни в оккупированном городе. На кинофестивале покажут около 150 фильмов. Ленты представят уже в традиционных конкурсных программах Международного и Национального конкурсов: Студенческий конкурс, Короткометражный конкурс, Полнометражный конкурс, Sunny Bunny и Teen Screen. Среди внеконкурсных программ - Фестиваль фестивалей, Скандинавская панорама, Швейцарский акцент, FORMA, Столетие и Украинские премьеры.