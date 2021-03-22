Победила посредственная песня для дискотек у моря - музкритик о "Грэмми"

В США состоялась музыкальная премия "Грэмми". Проходила в разных локациях, исполнители получали награду через Zoom. Собрала наименьшее количество зрителей за всю историю, упала в рейтинге на 53%.
О победителях и недооцененных артистах рассказывает музыкальный критик Юрий Береза.
Почему нынешними рекордсменами "Грэмми" стали Бейонсе и Тейлор Свифт? Последняя стала первой исполнительницей, которая трижды выигрывала в номинации "Лучший альбом года". Такое удалось только Фрэнку Синатре, Полу Саймону и Стиви Уандеру.
Думаю, их неуместно сравнивать. Разные эпохи, жанры, условия продвижения и восприятия музыки аудиторией. Если измерять коммерческим успехом - Тейлор Свифт очень давно стала звездой их уровня. С точки зрения влияния на современную музыку - вряд ли Свифт можно назвать инновационной певицей. Но, думаю, такой задачи перед собой она и не ставила.
Получила награду за альбом Folklore. Несмотря на то, что его продюсировал один из моих любимцев Аарон Деснер, основатель группы The National, отношение к результату у меня нейтральное. Это очень неторопливый, даже мечтательный фольк-поп под настроение, которому не хватает эмоции. Весь час Folklore идет ровно, предсказуемо и ничем особенным не удивляет. Впрочем, это лишь мое мнение.
Вряд ли Тейлор Свифт можно назвать инновационной певицей. Думаю, такой задачи она и не ставила
Бейонсе же уже давно перестала быть просто певицей. Все, что она делает, становится большим событием, несмотря на то, как в результате будет восприниматься людьми. Она - недостижимая величина.
Как относитесь к тому, что канадский певец The Weeknd обвинил "Грэмми" в коррупции? Якобы не получил номинации из-за выступления на Super Bowl.
"Грэмми" всегда относились к The Weeknd очень прохладно. За всю карьеру получил три статуэтки во второстепенных номинациях. В основных номинировали лишь дважды. Его синглы качественные выборочно, но не заметить After Hours - это как не заметить слона в комнате. Если бы номинировали Blinding Lights, она бы стала безоговорочным лауреатом как "Песня года" и "Запись года". От нее в 2020-м было негде спрятаться.
Из-за подобных скандалов в последние годы авторитет и влияние премии находятся под вопросом. В получении награды есть свои плюсы. Это может положительно повлиять на гонорар артиста в туре, занимать хайлайт-слоты на фестивалях. Но не было случаев, чтобы игнорирование как-то сказалось на карьере исполнителей. Фиона Эппл не посещает церемонии, но является влиятельной сонграйтеркой и исполнительницей.
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Реперка Megan Thee Stallion стала лучшей новой исполнительницей. Она крутая сама по себе, или только в звездных дуэтах со звездами, как Бейонсе и Карди Би?
Рано или поздно они втроем что-то запишут и это будет бомба как WAP. Однако в современной плоскости Megan Thee Stallion несколько теряется на фоне других артистов, более авторитетных. Она дополняет дерзкий образ, который в свое время раскрутили Ники Минаж и Карди Би.
У нее есть безусловный хит Savage. Но ее дебютный альбом Good News - довольно посредственный R & B, который уже записывали множество раз. Его не спасают даже приглашенные звезды - Бейонсе, SZA, Da Baby, Lil Durk.
От Blinding Lights в 2020 году было негде спрятаться
Не могу сказать, почему премия проигноривала Карди Би. Возможно, побоялись еще одного потенциального скандала по поводу так называемой аморальности песни.
Канье Уэст получил награду за "Лучшую современную христианскую музыку". До этого баллотировался в президенты и обещал сделать Америку христианской. Почему так сильно ударился в религию?
Прежде всего, надо понимать, что Канье Уэст - человек, страдающий биполярным расстройством. Большинство его слов, поступков и действий вызваны именно этим. Если он обрел надежду и вдохновение в религии - это круто. Судя по его работах, может превратить в хит что угодно. Почему бы в этот раз хитом не стать классическому госпелу.
Как удалось получить награду 20-летнему диджею, непрофессиональном музыканту из Казахстана Imanbek?
Это очень счастливое стечение обстоятельств. Судя по интервью, он относится к нему довольно спокойно. Его музыка - средней руки поп-хаус для сезонных дискотек у моря. Думаю, он сам это прекрасно понимает, и продолжает долбить эту скалу. Лучшее тому доказательство - мини-альбом Bang с Ритой Орой.
В последние годы авторитет и влияние "Грэмми" находятся под вопросом
После церемонии награждения, о нем вышло много материалов. В одном из них говорится о создании трека в программе Fruity Loops с помощью обычных пресетов, в которых не менялись настройки и не обрабатывали вокал. Понятно, что "Грэмми" он получил не за ремикс уровня новичка, а за влияние на поп-культуру.
Есть номинации, в которых должен быть принципиально другой победитель?
В "лучшем рок-альбоме" должны были выиграть или Майкл Киванука, или Fontaines D.C. Вместо них победили The Strokes. У группы неплохой альбом, но слабее по сравнению с конкурентами по номинации. Наверное, Гарри Стайлз должен был получить что-то из основных номинаций, а не из второстепенных за песню Watermelon Sugar, потому что его Fine Line - классный альбом.
Канье Уэст - человек, страдающий биполярным расстройством. Большинство его слов и поступков вызваны именно этим
Я страстный поклонник альбома Дуа Липы Future Nostalgia. Должен был получить больше наград, помимо одной в номинации "Лучший поп-альбом". Надеюсь, с последующей пластинкой она выйдет на новый уровень в контексте премии.
Если в основных номинациях как-то можно предугадать лауреата, то в небольших - вообще невозможно. Рад, что лучшим саундтреком признали альбом к фильму "Кролик Джо Джо" Тайки Вайтити. С премьеры прошло два года, а кино все еще собирает награды. Рассказывает о десятилетнем Иоганнесе, который мечтает стать членом нацистской партии во время Второй мировой и разговаривает с воображаемым другом - Адольфом Гитлером. Музыка к ленте обошла "Холодное сердце" Диснея и фильм о Евровидении, где участвовала Джамала. Скажем так: против The Beatles, Дэвида Боуи, Тома Уэйтса и группы Love не попрешь.
"Премия "Грэмми" никогда не имела связи с мировыми музыкальными процессами. Раньше могла навязывать свои интересы остальному миру, но и эта способность стремительно уходит в прошлое, - говорит музыкальный критик, главный редактор онлайн-журнала Comma Сергей Кейн в интервью Gazeta.ua. - Например, вокруг планеты уже несколько лет гремит корейский поп. "Грэмми" же заметили его только в 2021-м, и только одной несчастной номинацией во второстепенной категории для группы BTS. И даже не победой.
Организаторы премии - консервативные люди. "Грэмми" блуждает в комнате с граблями и не успевает за моралью, которая стремительно совершенствуется и меняется. С другой стороны, скандалы и мемы - еще и последняя попытка удержать хоть какой-то полуживой интерес к себе. Поводов могут быть десятки.
Я понимаю, почему премия до сих пор может интересовать некоторых музыкантов. В конце концов, это признание определенной группки авторитетных людей в развитой и требовательной индустрии. В нескольких категориях победа также может иметь влияние на промоутеров - скажем, в джазе или global music. Но на этом все. Для слушателей из Украины и большинства других территорий там особо нечего ловить. В поп-сегменте вы не найдете ничего хорошего, кроме нескольких альбомов, которые и так кричат на вас из радиоприемников и стриминговых топов. В остальных жанрах получите нерелевантную выборку. Интересные, неожиданные исключения среди триумфаторов случаются раз в десятилетие. Красивые выступления происходят немножечко чаще, но не сильно".
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