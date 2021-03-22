Победила посредственная песня для дискотек у моря - музкритик о "Грэмми"

В США состоялась музыкальная премия "Грэмми". Проходила в разных локациях, исполнители получали награду через Zoom. Собрала наименьшее количество зрителей за всю историю, упала в рейтинге на 53%.

О победителях и недооцененных артистах рассказывает музыкальный критик Юрий Береза.

Почему нынешними рекордсменами "Грэмми" стали Бейонсе и Тейлор Свифт? Последняя стала первой исполнительницей, которая трижды выигрывала в номинации "Лучший альбом года". Такое удалось только Фрэнку Синатре, Полу Саймону и Стиви Уандеру.

Думаю, их неуместно сравнивать. Разные эпохи, жанры, условия продвижения и восприятия музыки аудиторией. Если измерять коммерческим успехом - Тейлор Свифт очень давно стала звездой их уровня. С точки зрения влияния на современную музыку - вряд ли Свифт можно назвать инновационной певицей. Но, думаю, такой задачи перед собой она и не ставила. Получила награду за альбом Folklore. Несмотря на то, что его продюсировал один из моих любимцев Аарон Деснер, основатель группы The National, отношение к результату у меня нейтральное. Это очень неторопливый, даже мечтательный фольк-поп под настроение, которому не хватает эмоции. Весь час Folklore идет ровно, предсказуемо и ничем особенным не удивляет. Впрочем, это лишь мое мнение. Вряд ли Тейлор Свифт можно назвать инновационной певицей. Думаю, такой задачи она и не ставила Бейонсе же уже давно перестала быть просто певицей. Все, что она делает, становится большим событием, несмотря на то, как в результате будет восприниматься людьми. Она - недостижимая величина. Автор: Instagram Бейонсе (слева) победила на "Грэмми" 28-й раз в своей карьере, став певицей с наибольшим количеством наград в истории премии. В номинации лучший новый исполнитель победила реперка Megan Thee Stallion. В дуэте с Бейонсе исполнила песню Savage.

Как относитесь к тому, что канадский певец The Weeknd обвинил "Грэмми" в коррупции? Якобы не получил номинации из-за выступления на Super Bowl.

"Грэмми" всегда относились к The Weeknd очень прохладно. За всю карьеру получил три статуэтки во второстепенных номинациях. В основных номинировали лишь дважды. Его синглы качественные выборочно, но не заметить After Hours - это как не заметить слона в комнате. Если бы номинировали Blinding Lights, она бы стала безоговорочным лауреатом как "Песня года" и "Запись года". От нее в 2020-м было негде спрятаться. Из-за подобных скандалов в последние годы авторитет и влияние премии находятся под вопросом. В получении награды есть свои плюсы. Это может положительно повлиять на гонорар артиста в туре, занимать хайлайт-слоты на фестивалях. Но не было случаев, чтобы игнорирование как-то сказалось на карьере исполнителей. Фиона Эппл не посещает церемонии, но является влиятельной сонграйтеркой и исполнительницей.

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Реперка Megan Thee Stallion стала лучшей новой исполнительницей. Она крутая сама по себе, или только в звездных дуэтах со звездами, как Бейонсе и Карди Би?

Рано или поздно они втроем что-то запишут и это будет бомба как WAP. Однако в современной плоскости Megan Thee Stallion несколько теряется на фоне других артистов, более авторитетных. Она дополняет дерзкий образ, который в свое время раскрутили Ники Минаж и Карди Би. У нее есть безусловный хит Savage. Но ее дебютный альбом Good News - довольно посредственный R & B, который уже записывали множество раз. Его не спасают даже приглашенные звезды - Бейонсе, SZA, Da Baby, Lil Durk. От Blinding Lights в 2020 году было негде спрятаться Не могу сказать, почему премия проигноривала Карди Би. Возможно, побоялись еще одного потенциального скандала по поводу так называемой аморальности песни. Автор: Instagram Выступление на "Грэмми" реперок Cardi B и Megan Thee Stallion раскритиковали за объективацию женщин и сравнили с порно. Такое заявление сделал Национальный центр по вопросам сексуальной эксплуатации. Требуют, чтобы подобные выступления обозначали рейтингом Х, то есть 17+.

Канье Уэст получил награду за "Лучшую современную христианскую музыку". До этого баллотировался в президенты и обещал сделать Америку христианской. Почему так сильно ударился в религию?

Прежде всего, надо понимать, что Канье Уэст - человек, страдающий биполярным расстройством. Большинство его слов, поступков и действий вызваны именно этим. Если он обрел надежду и вдохновение в религии - это круто. Судя по его работах, может превратить в хит что угодно. Почему бы в этот раз хитом не стать классическому госпелу.

Как удалось получить награду 20-летнему диджею, непрофессиональном музыканту из Казахстана Imanbek?

Это очень счастливое стечение обстоятельств. Судя по интервью, он относится к нему довольно спокойно. Его музыка - средней руки поп-хаус для сезонных дискотек у моря. Думаю, он сам это прекрасно понимает, и продолжает долбить эту скалу. Лучшее тому доказательство - мини-альбом Bang с Ритой Орой. В последние годы авторитет и влияние "Грэмми" находятся под вопросом После церемонии награждения, о нем вышло много материалов. В одном из них говорится о создании трека в программе Fruity Loops с помощью обычных пресетов, в которых не менялись настройки и не обрабатывали вокал. Понятно, что "Грэмми" он получил не за ремикс уровня новичка, а за влияние на поп-культуру. Автор: Instagram Британская певица Дуа Липа исполняет песню Levitating на церемонии награждения "Грэмми". Одета в платье от Versace. Получила шесть номинаций, победила в "Лучший поп-альбом" с пластинкой Future Nostalgia.

Есть номинации, в которых должен быть принципиально другой победитель?

В "лучшем рок-альбоме" должны были выиграть или Майкл Киванука, или Fontaines D.C. Вместо них победили The Strokes. У группы неплохой альбом, но слабее по сравнению с конкурентами по номинации. Наверное, Гарри Стайлз должен был получить что-то из основных номинаций, а не из второстепенных за песню Watermelon Sugar, потому что его Fine Line - классный альбом. Канье Уэст - человек, страдающий биполярным расстройством. Большинство его слов и поступков вызваны именно этим Я страстный поклонник альбома Дуа Липы Future Nostalgia. Должен был получить больше наград, помимо одной в номинации "Лучший поп-альбом". Надеюсь, с последующей пластинкой она выйдет на новый уровень в контексте премии. Если в основных номинациях как-то можно предугадать лауреата, то в небольших - вообще невозможно. Рад, что лучшим саундтреком признали альбом к фильму "Кролик Джо Джо" Тайки Вайтити. С премьеры прошло два года, а кино все еще собирает награды. Рассказывает о десятилетнем Иоганнесе, который мечтает стать членом нацистской партии во время Второй мировой и разговаривает с воображаемым другом - Адольфом Гитлером. Музыка к ленте обошла "Холодное сердце" Диснея и фильм о Евровидении, где участвовала Джамала. Скажем так: против The Beatles, Дэвида Боуи, Тома Уэйтса и группы Love не попрешь. "Премия "Грэмми" никогда не имела связи с мировыми музыкальными процессами. Раньше могла навязывать свои интересы остальному миру, но и эта способность стремительно уходит в прошлое, - говорит музыкальный критик, главный редактор онлайн-журнала Comma Сергей Кейн в интервью Gazeta.ua. - Например, вокруг планеты уже несколько лет гремит корейский поп. "Грэмми" же заметили его только в 2021-м, и только одной несчастной номинацией во второстепенной категории для группы BTS. И даже не победой. Организаторы премии - консервативные люди. "Грэмми" блуждает в комнате с граблями и не успевает за моралью, которая стремительно совершенствуется и меняется. С другой стороны, скандалы и мемы - еще и последняя попытка удержать хоть какой-то полуживой интерес к себе. Поводов могут быть десятки. Я понимаю, почему премия до сих пор может интересовать некоторых музыкантов. В конце концов, это признание определенной группки авторитетных людей в развитой и требовательной индустрии. В нескольких категориях победа также может иметь влияние на промоутеров - скажем, в джазе или global music. Но на этом все. Для слушателей из Украины и большинства других территорий там особо нечего ловить. В поп-сегменте вы не найдете ничего хорошего, кроме нескольких альбомов, которые и так кричат ​​на вас из радиоприемников и стриминговых топов. В остальных жанрах получите нерелевантную выборку. Интересные, неожиданные исключения среди триумфаторов случаются раз в десятилетие. Красивые выступления происходят немножечко чаще, но не сильно".