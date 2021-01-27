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среда, 27 января 2021 17:04

"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"

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&quot;Плюсы&quot; сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой &quot;1+1&quot;
За 5 лет работы, за которые еженедельно выпускали видео, канал Geek Journal получил более 100 тыс. подписчиков. Фото: Youtube

На YouTube-канале Geek Journal разблокировали видео, которое было недоступно из-за жалобы телеканала "1+1". Обвиняли в нарушении авторских прав.

"То, что произошло, однозначно войдет в историю интернет-срачей. Никто не мог подумать, что украинское интернет-сообщество готово отстаивать свое с такой силой. Некоторые вообще только сейчас заметили, что украиноязычный Youtube существует", - говорит владелец канала Geek Journal Тайлер Андерсон.

Представители "плюсов" оперлись на автоматическую программу, которая просто находит видео с их контентом и беспощадно удаляет. Непонятно, почему она не считает пиратством целые серии их шоу, которые находятся на многочисленных каналах. "Плюсы" попросили меня признать вину и удалить все видео, которые считают плагиатом. На следующий день все страйки магическим образом исчезли. Якобы программа как-то сама их набросала и сама сняла".

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"Плагиат - это когда ты украл чужую работу и приписал авторство себе. Тайлер же взял контент "плюсов", ссылаясь на них, чтобы ни у кого даже сомнений не возникло. Он сделал анализ их продуктов, не зарабатывал на их авторстве. Критиковал феномен "1+1", социальные события, наше общество и состояние медиа. Поэтому это не является нарушением законодательства. А Youtube с недоделанной юридической базой дает возможность "1+1" с их крутыми юристами и большими бюджетами наезжать на блогеров, - говорит блогер Андрей Павленко Gazeta.ua.

Я глубоко убежден, что "1+1" пришла п*зда. Приложу максимум усилий, чтобы их зрители поняли, что редакция совершает преступление по отношению к ним. Их Антонина (собирательный образ зрительниц телеканала, который они сами и озвучили. Ей 35-40 лет, человек работает на госслужбе. Сама же домохозяйка, целый день смотрит турецкие сериалы - Gazeta.ua) стала сумасшедшей, которая живет в иллюзорном мире и гнобит своих детей и внуков. Они откажутся даже с ней разговаривать. Телеканалы занимаются тем, что вгоняют Антонину в одиночество, в котором она и умрет".

На прошлой неделе украиноязычный канал о кино Geek Journal опубликовал видео про творческий путь телеканала "1+1". Он похвалил ранние продукты "плюсов" и раскритиковал нынешний контент. Из-за жалоб "1+1", видео заблокировали, а Geek Journal намеревались навсегда удалить с Youtube.

Когда Geek Journal поддержали популярные блогеры и пользователи соцсетей, страйки исчезли.

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