Pixar готовит премьеру

Анимационный проект Pixar Popcorn содержит новые истории о любимых героях студии. Фото: twitter.com

В сети появился трейлер сборника анимационных короткометражек Pixar Popcorn. Выйдет 22 января на стриминговом сервисе Disney +.

В коллекцию войдут 10 лент о персонажах американской студии Pixar. Среди них - герои мультфильмов "История игрушек", "Суперсемейка", "В поисках Немо", "Тачки", "Коко", прошлогодняя "Душа". Над всеми мини-историями работали мультипликаторы Pixar.

Проект анонсировали в декабре на презентации для инвесторов Disney Investor Day 2020.

В этом году студия также планирует выпустить полнометражный мультфильм "Лука" итальянского режиссера Энрико Касаросы.

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Pixar - один из мировых лидеров компьютерной анимации. Основана в 1979 году под названием The Graphics Group как подразделение компании Lucasfilm. В 1986-м студию купил соучредитель Apple Стив Джобс за $5 млн. В 2006-м Pixar отошла к корпорации Disney, которая приобрела ее за $7,4 млрд. В активе Pixar - 23 полнометражных анимационных фильма. В целом собрали в мировом прокате более $14 млрд.