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среда, 20 января 2021 14:21

На Netflix появился новый лидер по просмотрам

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На Netflix появился новый лидер по просмотрам
Звезда французского фильма "1 + 1" Омар Си сыграл в сериале от Netflix "Люпин" сына нелегального мигранта, который хочет отомстить за смерть отца и похитить Мону Лизу. Фото: Deadline

На Netflix вышел новый сериал "Люпин". Стал первой французской лентой, вошедшей в перечень 10 лучших на платформе. Больше всего смотрят в Бразилии, Вьетнаме, Аргентине, Германии, Италии, Испании, Польше, Нидерландах, на Филиппинах и в Швеции.

Шоу обгоняет популярные "Ферзевый гамбит" (или "Ход королевы") и "Бриджертоны". Netflix прогнозирует, что за первые 28 дней сериал могут посмотреть 70 млн подписчиков.

Асанн Диоп - сын нелегального мигранта из Сенегала. Отец привез его в Париж в поисках лучшей жизни. Но мужчину задерживают за кражу бриллиантового ожерелья, которую он не совершал. От стыда повесился в тюремной камере, оставив мальчика сиротой. Двадцать пять лет спустя Асанн начитался книг про Арсена Люпина - авантюриста и благородного грабителя, вымышленного героя романов Мориса Леблана. История вдохновляет Асанна отомстить тем, кто подставил его отца. Готовится к ограблению года. Его цель - Мона Лиза, по сюжету.

Главную роль сыграл Омар Си - звезда фильма "1 + 1".

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"Ход королевы" назвали самым популярным мини-сериалом на Netflix. За первые 28 дней его посмотрели рекордные 62 млн. пользователей.

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