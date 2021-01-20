На Netflix появился новый лидер по просмотрам

На Netflix вышел новый сериал "Люпин". Стал первой французской лентой, вошедшей в перечень 10 лучших на платформе. Больше всего смотрят в Бразилии, Вьетнаме, Аргентине, Германии, Италии, Испании, Польше, Нидерландах, на Филиппинах и в Швеции.
Шоу обгоняет популярные "Ферзевый гамбит" (или "Ход королевы") и "Бриджертоны". Netflix прогнозирует, что за первые 28 дней сериал могут посмотреть 70 млн подписчиков.
Асанн Диоп - сын нелегального мигранта из Сенегала. Отец привез его в Париж в поисках лучшей жизни. Но мужчину задерживают за кражу бриллиантового ожерелья, которую он не совершал. От стыда повесился в тюремной камере, оставив мальчика сиротой. Двадцать пять лет спустя Асанн начитался книг про Арсена Люпина - авантюриста и благородного грабителя, вымышленного героя романов Мориса Леблана. История вдохновляет Асанна отомстить тем, кто подставил его отца. Готовится к ограблению года. Его цель - Мона Лиза, по сюжету.
Главную роль сыграл Омар Си - звезда фильма "1 + 1".
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"Ход королевы" назвали самым популярным мини-сериалом на Netflix. За первые 28 дней его посмотрели рекордные 62 млн. пользователей.
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