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четверг, 24 октября 2019 23:03

Писательница готовит кокосовое печенье по рецепту Муми-троллей

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Писательница и книжная блогера Оксамитка Блажевская любит готовить блюда по рецептам, которые встречаются в художественной литературе.

"Когда читаю книги и нахожу там описание чего-то съедобного, чего я никогда еще не пробовала, то гуглю рецепт и готовлю, - рассказывает она. - Когда я читала книгу" Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт, по сюжету старшая из четырех сестер готовила французский десерт бланманже. Я тоже бросилась его готовить. В оригинале его готовят из миндального молока, но можно и с обычного коровьего ".

С Gazeta.ua Оксамитка поделилась рецептом кокосового печенья, который нашла в книге Туве Янссон и Сами Малила "Рецепты Муми-мамы".

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"Рецепты Муми-мамы" - это, пожалуй, самая любимая кулинарная книга. Я постоянно друзей угощаю "мумитрольным" кокосовым печеньем по рецепту из этой книги. Раз на днях наткнулась на кокосовую стружку в супермаркете и испекла его. Ингредиенты такие: 200 г кокосовой стружки, 2 яйца и стакан сахара. Это все смешать, сформировать шарики и выложить на противень. 10-15 минут - и вкусность готова. Но надо смотреть, чтобы не подгорели, потому что у меня уже такое бывало. В этой книге опубликовано примерно сто пятьдесят рецептов блюд, которыми лакомятся Муми-тролли: салатов, супов, десертов, пищи для пикников ", - рассказала писательница.

 

Печенье родом из древности. Оно появилось вместе с появлением хлеба. На Руси выпекали печеньки в форме различных фигурок, сообщая им магическое значение. Обряды тогдашней культуры побудили выпекать различные фигурки животных и растений для плодородия и урожайности, здорового поголовья и благополучия в семьях. Тогдашнее печенье имело простой рецепт, который описывался четырьмя составляющими: мука, молоко или вода и соль. Все тогдашнее печенье было абсолютно несладким, поскольку сахар изобрели значительно позже. Простые ингредиенты выпечки давали возможность выпекать печенье как в богатых семьях, так и в бедных, а это в свою очередь, стимулировало популярное распространение выпекания.

Автор: Валерия Радзиевская
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