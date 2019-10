Первый международный фестиваль "BALLET OPEN SPACE" собрал украинских звезд

Фото: Вальдемар Горлушко

С 16 по 19 октября в Киеве прошел первый Международный фестиваль "BALLET OPEN SPACE", инициаторами которого стали Александр Стоянов и Екатерина Кухар. На открытии фестиваля состоялась премьера современной постановки "Touch of illusion" ("Прикосновение иллюзии") от европейского хореографа Рикардо Амаранте.

Среди гостей можно было встретить публичных людей: Ольгу Фреймут, Елизавету Юрушеву, Надежду Матвееву, Алексея Прищепу, Андре Тана, Стаса Баклана, Людмилу Барбир, Александру Кучеренко, Анну Ризатдинову, Ольгу Слонь, Алену Курту, Илону Гвоздеву, Викторию Булитко, Евгения Хмару, Руслана Багинского, Катерину Сильченко, Валерию Гузему, а ведущим открытия фестиваля стал Юрий Горбунов.

В премьерной постановке на музыку Сергея Рахманинова было задействовано одновременно 70 человек на сцене. Неожиданное решение – музыканты играли на сцене. Для них была построена специальная конструкция, что создавало особую атмосферу – словно единый организм артистов балета и музыкантов. Играл на фортепиано музыку Рахманинова в премьерной постановке Антонио Барышевский.

"Спектакль "Touch of illusion" с одной стороны о творческом и жизненном пути композитора Сергея Рахманинова, а с другой стороны о том, что у каждого человека в жизни случаются кризисы, и важно не опуская рук верить в лучшее и искать выход, - говорит Александр Стоянов. - Необходимо только забыть о своем страхе и дать возможность реализоваться своему таланту, как это сделал Сергей Рахманинов. Все знают, что его первое произведение было поддано страшной критике, после чего у него была депрессия, из которой он долго выходил благодаря лечению, но как только он ее победил он создал гениальное произведение – "Концерт для фортепиано с оркестром №2" - именно это музыка сопровождает балет "Прикосновение иллюзии".

За четыре дня зрители увидели жемчужину украинского балета "Лісова пісня", которую впервые станцевали артисты из представителей балетных школ La Scala, New York City Ballet и Национальной оперы Украины. 18 октября – современный неоклассический балет "Children of the Night" ("Дети ночи"). А в последний день фестиваля состоялся праздничный гала-концерт при участии мировых звезд балета.

