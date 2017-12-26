"Первые новогодние елки были съедобны. Их продавали в кондитерских магазинах"

Представили книгу Лады Лузиной "Волшебные традиции украинок"

"В день зимнего солнцестояния происходит борьба добра со злом, - говорит киевская писательница Лада Лузина, 45 лет. - Если смотреть вверх, можно услышать звон оружия".

21 декабря в киевском "Центре украинской культуры и искусства" состоялась презентация книги Лады Лузиной "Волшебные традиции украинок". Вышла в издательстве "Фолио". Рассказывает о женских ритуалах и праздниках в украинской традиционной культуре. Иллюстраторка - киевская художница Екатерина Дудник.

"День зимнего солнцестояния 21 декабря - пра-пра-бабушка зимних праздников, - продолжает писательница, - Католическое и Православное Рождество, Старый и Новый год начались именно с астрологического Нового года. Когда день самый короткий в году, а ночь самая длинная. В результате борьбы день побеждает. Волшебным считался момент перехода. Именно поэтому гадают на перекрестке, воротах, подоконнике. В современном мире эта традиция сохранялась в вере в волшебные 12 ударов часов в новогоднюю ночь ".

Автор: Фото:dolesko.com. Лада Лузина вместе с иллюстраторкой Катериной Дудник

В украинском народном творчестве День солнцестояния изобразили в легенде о Святом Спиридоне. В парня влюбилась ведьма. Но он не отвечает ей взаимностью. Колдунья решает отомстить. Зовет на помощь главную киевскую ведьму. В течение трех дней и ночей пытаются поймать героя. Не могут увидеть, потому что Спиридон обнимает крест на кладбище. Писатель Николай Гоголь взял эту историю за основу повести "Вечера на хуторе близ Диканьки".

"В зимний шабаш ведьмы крадут с неба звезды и месяц, - говорит Лада Лузина, - Могут творить темные дела только когда на улице темно. Украинская ведьма должна сорвать звезду ногами. Колдуньи изображались вверх тормашками. День стал больше, потому что Спиридон победил нечистую силу.

Люди не знают о праздниках украинских женщин. Ограничиваемся Пасхой, Рождеством, праздником Ивана Купала. Не помним волшебство, которое получили в наследство. Но обряды говорят о нас много. В предисловии к книге пишу, "если забудем о традициях предков, не сможем ответить на вопрос, кто мы есть".

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Женские ритуалы рассказывают о важной роли женщины в обществе. На некоторые даже не пускали мужчин. На других издевались над мужчиной. Например, праздник Колодия накануне Масленицы. Это последний цикл зимних праздников. Далее начинается поворот на лето. Неделю старшие украинские женщины в кабаке делали куклу из бревна - Колодия. В первый день он рождался, во второй крестили, потом были крестины. Когда кукла "умирала" делали импровизированные похороны. Всю неделю женщины пили за счет мужчин. В конце шли в деревню и привязывали бревно к ноге парня, который не успел жениться в год. Традиции наказывать молодежь за то, что они не женились в нужное время, существовали во Франции, Болгарии и других странах. Только у нашего народа праздником управляли женщины ".

Автор: Фото:dolesko.com. Авторка книги "Волшебные традиции украинок" говорит, что первые новогодние игрушки появились в Германии

Между Рождеством и Крещением женщины всегда гадали. Этот период делится на святую и страшную недели. Начинали под Рождество. Заканчивали на Василия и Маланку. Считалось, что на любой вопрос тебе ответит небо. Значит и гадания в эти дни не совсем грех. После Василия и Маланки шла страшная неделя. На вопрос отвечала нечистая сила. Гадать можно только просветленным. Неискушенного человека черти собьют с праведного пути.

"Один из главных персонажей Нового года - рождественский черт, - продолжает Лада Лузина, - в Европе носит имя Крампус. В украинских традициях также существует. Гоголь описал в повести "Вечера на хуторе близ Диканьки". Считается, что Бог так сильно обрадовался рождению сына, что позволил нечистой силе гулять на Земле две недели от Рождества до Крещения. В это время можно встретить черта под маской соседа. Ночью надо пристально вглядываться в лица людей. Под шапкой могут скрываться рожки.

В странах со снегом и низкой температурой бог Мороз злой. Зима - период смерти людей и скота. Время, которое нужно пережить. Святой Николай и Санта Клаус стали хорошими после появления электричества и теплоснабжения. Например, в австрийском Зальцбурге ежегодно проходит парад Крампусов. Участники цепляются к прохожим, шумят палками. Первым идет Святой Николай. Темное прошлое ходит за ним в виде чертей.

Черт не всегда был чертом в современном понимании. До крещения Руси считалось, что на Рождество ходят духи усопших родственников. В Болгарии это духи плодородия, которые приносят прибыль. Каждая страна сохранила то свое, а что-то потеряла ".

На Крещения 19 января обязательно прогоняли ведьм и колдунов. Когда киевский митрополит опускал в воду крест, черти вылезали из воды. Их расстреливали из пушек. Обычным гражданам разрешалось стрелять из ружей. У кого не было, стучали палками по звонким предметам.

"В верхнем и нижнем Киеве ставили разные новогодние елки, - говорит писательница, - на Подоле ставили немецкую елку на Рождество. Называли немецкая забава. Первые новогодние деревья продавали в кондитерских магазинах. Украшения были съедобные - пряники, конфеты, апельсины. Стояла один день. Дети полностью съедали все сладости. Рождество - это вкусности и зажженные свечи на елке. В эти дни часто происходили пожары. В нижнем Киеве до введения юлианского календаря Петром в 1700 году ставили елку 1 сентября. Украшали так же, как и немецкую. Вешали яблоки, пряники, свечи. С 1850 году традиция распространяется на весь Киев. В конце 19 века свечи и сладости заменили на стеклянные шарики.

Автор: Фото:dolesko.com. Авторка книги "Волшебные традиции украинок" говорит, что первые новогодние игрушки появились в Германии

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Первая новогодняя игрушка появилась в Германии. По местной легенде, мишуру с сосулек и блестящего инея сделала волшебница Зима. Игрушки создавали из лаковой бумаги. Вырезали фигурки людей, сверху приклеивали лица. Делали перед Новым годом всей семьей. На аукционах сегодня стоят больше ста евро.

До 1966 года в Советском союзе елочные игрушки делали вручную. После начинают создавать на фабриках. Украшения теряют ценность. В 80-е годы вообще сложно разобрать что пытались сделать - просто толстое и бесформенное стекло. Но у людей всегда вызывают самые сильные чувства. Это новогодние игрушки детства. Для меня Новый год - это поход с мамой в гастроном. Там стояла елка, под ней Дед Мороз с мешком подарков. Казалось, в мешке что-то лежит. Детское мышление делает закрытое пространство волшебным. Во взрослом возрасте уже не понимаешь откуда идет ощущение чуда. Только помнишь, что оно было ".

В этом году новогодние выходные длятся с 30 декабря по 1 января. Рождественские - с 6 по 8 число. Всего в январе украинцы будут отдыхать 10 дней вместе с выходными и праздничными днями.