Первая книга о Гарри Поттере была продана за рекордную сумму

На аукционе было продано первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".
Продажа стала рекордной не только для книг про Гарри Поттера, но и в целом для коммерческих книг, изданных в XX веке, сообщил аукционный дом Heritage Auctions.
Книга в твердом переплете ушла с молотка за 471 тыс. долларов. Стартовая цена лота составила 75 тыс. долларов. Т.е., во время торгов она выросла более, чем в 6 раз.
"Это – самая дорогая коммерчески опубликованная художественная книга, изданная в ХХ веке", – говорится в сообщении.
Книга была издана в 1997 году. Тираж издания составил всего 500 экземпляров.
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Канал HBO опубликовал тизер специального выпуска "Гарри Поттера". Он посвящен 20-летию франшизы.
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