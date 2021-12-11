Первая книга о Гарри Поттере была продана за рекордную сумму

"Гарри Поттер" стал самой дорогой книгой 20 века. Фото: Reuters

На аукционе было продано первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".

Продажа стала рекордной не только для книг про Гарри Поттера, но и в целом для коммерческих книг, изданных в XX веке, сообщил аукционный дом Heritage Auctions.

Книга в твердом переплете ушла с молотка за 471 тыс. долларов. Стартовая цена лота составила 75 тыс. долларов. Т.е., во время торгов она выросла более, чем в 6 раз.

"Это – самая дорогая коммерчески опубликованная художественная книга, изданная в ХХ веке", – говорится в сообщении.

Книга была издана в 1997 году. Тираж издания составил всего 500 экземпляров.

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Канал HBO опубликовал тизер специального выпуска "Гарри Поттера". Он посвящен 20-летию франшизы.