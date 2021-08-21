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суббота, 21 августа 2021 15:30

Перекрытый "Борисполь" и личный Boeing: Макс Барских презентовал клип-мюзикл
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Макс Барских презентовал клип-мюзикл
Фото: предоставлено пиар-менеджером артиста
Макс Барских презентовал клип-мюзикл
Макс Барских презентовал клип-мюзикл
Макс Барских презентовал клип-мюзикл
Макс Барских презентовал клип-мюзикл

Исполнитель Макс Барских выпустил сингл Just Fly и клип к нему. Эта песня является главной из будущего альбома певца.

"Я бросаю вызов современным трендам. В них много темного и однотипного. Давно поймал себя на мысли, что перестал слушать то, что популярно. Сегодня меня завораживает музыка 1950-х - это эпоха и стала лейтмотивом трека. Каждый звук в ней создан для того , чтобы стимулировать эндорфины и настраивать слушателя на полет воображения. Just Fly - это первая ласточка из будущего альбома, над которым я работаю с Виталием Телезиным", - поделился он.

Режиссером видеоработы выступил Алан Бадоев. В клипе-мюзикле показали эстетику Вуди Аллена и лейтмотивы 1950-х, перекрытый "Борисполь" и личный Boeing 737-800, а также 100 уникальных образов. Съемки проходили в одном из терминалов аэропорта в течение недели. В ключевой сцене клипа задействовали 20 единиц спецтранспорта, в частности пять современных пассажирских самолетов.

Модель Катрин Барк сыграла главную женскую роль.

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"Мы долго искали героиню для нашего клипа, потому что в главной роли я хотел видеть девушку в стиле фильмов Вуди Аллена. Вместе с Катей мы репетировали более двух недель", - сказал артист.

Артисты Макс Барских и Zivert презентовали совместную видеоработу на композицию Bestseller. Трек рассказывает историю об одиночестве в стиле киберпанк.

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