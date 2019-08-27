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вторник, 27 августа 2019 10:51

"Передано трагедию человека, ее высоту" – показали фильм о Василие Стусе
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"Передано трагедию человека, ее высоту": во Львове показали фильм о Василие Стусе
Фото: Ольга Васькив
"Передано трагедию человека, ее высоту": во Львове показали фильм о Василие Стусе
"Передано трагедию человека, ее высоту": во Львове показали фильм о Василие Стусе
"Передано трагедию человека, ее высоту": во Львове показали фильм о Василие Стусе
"Передано трагедию человека, ее высоту": во Львове показали фильм о Василие Стусе

Во львовском "Кинопалаце" 26 августа состоялся допремьерный показ фильма "Запрещенный" о поэте Василие Стусе. На показ приехала вся съемочная группа и актеры: режиссер-постановщик Роман Бровко, авторы сценария Сергей Дзюба и Арсений Кирсанов, исполнитель главной роли Дмитрий Ярошенко, продюсер Артем Денисов и координатор Наталья Фармус.

2017-го проект фильма "Запрещенный" с рабочим названием "Птица души" стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Биографический фильм "Запрещенный" режиссера Романа Бровко показывает события последних 6 дней жизни Василия Стуса и эпизоды из жизни. В ночь на 4 сентября 1985-го 47-летний Василий Стус умер в тюремном карцере колонии в Пермской области РФ.

Режиссер Роман Бровко говорит, что когда снимали фильм, пытались найти подход к аудитории.

"Это реальная история непокорного поэта, история любви и предательства, человеческого достоинства и подлости. Во время съемок мы постоянно искали консенсус. Аудиторию учли и ту что знала о Стусе и тех временах, и ту, что изучала об этом только в школе. Мы общаться с диссидентами 60-х, с покойным ныне Левком Лукьяненком. Они рассказали много подробностей из жизни Василия, мы взяли эту информацию и показали в картине. Мария, родная сестра Стуса, посмотрела фильм и говорит: "Это Васечка в кино, мой брат". Актер Дмитрий Ярошенко сыграл Стуса очень хорошо. Это мощная фигура и твердой позицией. В Стуса обостренные чувства несправедливости, желание отстаивать правду. Это персона, которая не кривила душой, шла за своей правдой, была верна себе", - говорит режиссер.

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На допремьерный показ во Львове пришли люди, которые лично знали Василия Стуса. Философ, мыслитель Мирослав Маринович признался, что с Василием Стусом знакомым ни был, однако был участником диссидентского движения.

"Прежде всего, в фильме замечательно передано любовь Валентины и Василия. Им хочется верить. Я ставлю себя на место молодежи - пытаюсь взглянуть на кино их глазами. В фильме - реальные события, не выдуманные, это все было, все сцены правдивы. Были и Алла Горская и Михайлина Коцюбинская, были репрессии и суды. Прекрасно сыгранная роль Стуса, это достижение актера. Передано трагедия человека, его высоту, человека, который сталкивается с сопротивлением общества. Я подтверждаю подлинность духу этого фильма", - говорит Мирослав Маринович.

Еще во время съемок фильма из фильма убрали сцену суда. Государственным адвокатом поэта был Виктор Медведчук, который поддержал позицию прокурора. Поэта обвиняли в "антисоветской агитации и пропаганде". В 1980-м осудили на 10 лет принудительных работ и 5 лет - ссылки. После огласки авторы картины эпизод с Медведчуком вернули в ленту.

"Сцена почти документально передана. Она даже расширена, чем была до того, учитывая реакцию общественности", - подтвердил режиссер.

Премьера ленты запланирована на 5 сентября.

9 июля 2019-го украинский поэт, политзаключенный, диссидент Игорь Миронович Калинец празднует 80-летие. Накануне во Львовской опере ему по случаю юбилея от общины города вручили почетную награду "Золотой герб города Львова".

Автор: Ольга Васькив
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