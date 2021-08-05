Отряд самоубийц, идеальные андроиды и незаконное вторжение на Байконур: что смотреть в кино на этой неделе

В фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Марго Робби снова вернулась к роли безумной Харли Квинн. Фото: IMDb

5 августа в украинский прокат выходит украинская документалистика, американский супергеройский экшн, немецкая романтическая комедия и американо-китайская семейная анимация.

"Байконур. Вторжение", реж. Ангел Ангелов

Исследователь Дмитрий Громов и режиссер Ангел Ангелов летом 2016-го отправились в экспедицию на космодром Байконур. Объект находится на территории Казахстана, но контролируется Россией. Там действуют законы РФ, предусматривающие до 20 лет заключения по статье по шпионажу тем кто захочет без разрешения оказаться на территории Байконура.

Громов и Ангелов пешком пересекли 50 километров пустыни и проникли на космодром. В ангарах скрывались от охраны и ждали запуска ракеты. Кроме опасности, связанной с возможным разоблачением, создатели фильма столкнулись с тяжелыми физическими испытаниями: высокой температурой, нехваткой питьевой воды и еды.

""Байконур. Вторжение" постоянно пытается добыть саспенс отовсюду - благодаря музыке или визуальным эффектам. Но это не очень нужно, когда речь идет о таком объекте", - пишет кинообозреватель Роман Губа для Громадського. - Ракета "Энергия" и космический корабль "Буран" поражают сами по себе, даже без дополнительных размышлений. Из-за постоянного нагнетания может показаться, что герои фильма напоминают "неуловимого Джо", который просто никому не нужен (хотя обстоятельства и доказывают другое). Этого фильма действительно могло бы не быть, если бы что-то пошло не так".

Громов и Ангелов - участники команды телепередачи Insiders Project - Вторжение. Это цикл короткометражных документальных фильмов о проникновении на различные архитектурные локации - сталинскую высотку на Крещатике, завод "Арсенал", киевский Южный мост и тому подобное.

В мае "Вторжение. Байконур" получил приз "Особое упоминание жюри" на фестивале документального кино" Артдокфест\Рига".

"Отряд самоубийц: Миссия навылет", реж. Джеймс Ганн

В сиквеле "Отряда самоубийц" правительственный агент Аманда Уоллер снова собирает заключенных злодеев для нового задания. Из предыдущей команды присутствуют сумасшедшая преступница Харли Квинн, неуравновешенный вор Капитан Бумеранг и спецагент Рик Флэгг. К ним присоединятся Бладспорт, подстреливший Супермена пулей с криптонитом, Миротворец, Мыслитель, Король Акул, Ласка и Крысолов. Вместе они должны разрушить тайную тюрьму на острове, по сюжету.

Разработку фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" начали еще до выхода первой части в 2016-м. Несколько раз менялись сценаристы и режиссеры, пока 2018-го на проект не пришел Джеймс Ганн. Тогда компания Marvel отстранила постановщика от работы над фильмом "Стражи галактики 3" из-за его давних сообщений в твиттере с неполиткорректными шутками. Ганн перешел к их крупнейших конкурентам DC Comics и написал сценарий, а затем и срежиссировал "Отряд самоубийц: Миссия навылет". За демонстрацию насилия и кровопролития фильм получил рейтинг "18+".

В фильме снялись Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Виола Дэвис, Юэль Киннаман. В сценарии Ненуэ, гуманоидного короля акул, создавали специально под Сильвестра Сталлоне - он озвучил персонажа в оригинальной версии фильма.

"НЕидеальный мужчина", реж. Мария Шрайдер

Одинокая лингвистка Альма работает в музее, и для того, чтобы получить финансирование для исследований, соглашается стать одной из первых участниц эксперимента. Том - андроид, который запрограммирован быть ее идеальным партнером. Женщина должна прожить с ним три недели. Альма смотрит на эксперимент скептически, по сюжету.

В основе романтической комедии - рассказ немки Эммы Браславски. Премьера ленты состоялась на Берлинале, где Марен Эггерт получила Серебряного медведя за исполнение роли Альмы. В главной мужской роли снялся британец Дэн Стивенс, известный по сериалам "Аббатство Даунтон" и "Легион".

Режиссер картины Мария Шрайдер прошлом году получила премию "Эмми" за работу над сериалом "Неортодоксальная".

"Рок Дог 2", реж. Марк Балдо

Молодой тибетский мастиф Боди выступает в рок-группе. Их замечает крупный продюсер и приглашает выступить на разогреве у поп-звезды Лил Фокси. Боди становится популярным, но вместе с известностью приходят новые испытания, по сюжету.

Продолжение американо-китайского мультфильма 2016-го. Основан на комиксе Чжэн Цзюнь "Тибетский мастиф-рокер" о псе из маленького поселения в горах, мечтающем стать рок-музыкантом.

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4 - 8 августа в кинотеатре "Киевская Русь" проходит 10-й Киевский международный кинофестиваль короткометражных фильмов. Покажут 179 фильмов со всего мира в 29 тематических программах. В рамках фестиваля запланирована ретроспектива из 13 фильмов первой женщины-режиссера в истории - француженки Алис Ги-Блаше.