Отряд самоубийц, идеальные андроиды и незаконное вторжение на Байконур: что смотреть в кино на этой неделе

 
Ексклюзивы
1/5
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 810
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 270
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 243
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Просмотров: 297
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Просмотров: 1395
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
Просмотров: 1035
На каких основаниях Украина провозгласила Независимость - подборка документов
На каких основаниях Украина провозгласила Независимость - подборка документов
Просмотров: 198
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 297
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 873
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
9
11
10
3
19
Какой путь мы прошли за 30 лет — масштабная выставка фотографии в Мыстецком арсенале
Какой путь мы прошли за 30 лет — масштабная выставка фотографии в Мыстецком арсенале
&quot;Самая интимная книга&quot; - открыли выставку картин из артбука Жадана
"Самая интимная книга" - открыли выставку картин из артбука Жадана
&quot;Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить&quot; - как прошла первая в стране Органная резиденция
"Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить" - как прошла первая в стране Органная резиденция
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
&quot;В восемь месяцев остался сиротой&quot; - как украинцев переселяли из этнических земель
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
Видео
Все видео
Первые жертвы серийной убийцы не вызывают симпатии
Первые жертвы серийной убийцы не вызывают симпатии
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
Снятый в Киеве клип признали одним из лучших в мире
Снятый в Киеве клип признали одним из лучших в мире
Alyona Alyona и винницкая металл-группа презентовали совместный клип
Alyona Alyona и винницкая металл-группа презентовали совместный клип
Курбас говорит, мы уже не украинцы в шароварах, мы – европейцы.
Курбас говорит, мы уже не украинцы в шароварах, мы – европейцы.
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 693
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 297
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1791
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1530
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 36
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
четверг, 05 августа 2021 18:42

Отряд самоубийц, идеальные андроиды и незаконное вторжение на Байконур: что смотреть в кино на этой неделе

  Комментировать
Отряд самоубийц, идеальные андроиды и незаконное вторжение на Байконур: что смотреть в кино на этой неделе
В фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Марго Робби снова вернулась к роли безумной Харли Квинн. Фото: IMDb

5 августа в украинский прокат выходит украинская документалистика, американский супергеройский экшн, немецкая романтическая комедия и американо-китайская семейная анимация.

"Байконур. Вторжение", реж. Ангел Ангелов

Исследователь Дмитрий Громов и режиссер Ангел Ангелов летом 2016-го отправились в экспедицию на космодром Байконур. Объект находится на территории Казахстана, но контролируется Россией. Там действуют законы РФ, предусматривающие до 20 лет заключения по статье по шпионажу тем кто захочет без разрешения оказаться на территории Байконура.

Громов и Ангелов пешком пересекли 50 километров пустыни и проникли на космодром. В ангарах скрывались от охраны и ждали запуска ракеты. Кроме опасности, связанной с возможным разоблачением, создатели фильма столкнулись с тяжелыми физическими испытаниями: высокой температурой, нехваткой питьевой воды и еды.

""Байконур. Вторжение" постоянно пытается добыть саспенс отовсюду - благодаря музыке или визуальным эффектам. Но это не очень нужно, когда речь идет о таком объекте", - пишет кинообозреватель Роман Губа для Громадського. - Ракета "Энергия" и космический корабль "Буран" поражают сами по себе, даже без дополнительных размышлений. Из-за постоянного нагнетания может показаться, что герои фильма напоминают "неуловимого Джо", который просто никому не нужен (хотя обстоятельства и доказывают другое). Этого фильма действительно могло бы не быть, если бы что-то пошло не так".

Громов и Ангелов - участники команды телепередачи Insiders Project - Вторжение. Это цикл короткометражных документальных фильмов о проникновении на различные архитектурные локации - сталинскую высотку на Крещатике, завод "Арсенал", киевский Южный мост и тому подобное.

В мае "Вторжение. Байконур" получил приз "Особое упоминание жюри" на фестивале документального кино" Артдокфест\Рига".

"Отряд самоубийц: Миссия навылет", реж. Джеймс Ганн

В сиквеле "Отряда самоубийц" правительственный агент Аманда Уоллер снова собирает заключенных злодеев для нового задания. Из предыдущей команды присутствуют сумасшедшая преступница Харли Квинн, неуравновешенный вор Капитан Бумеранг и спецагент Рик Флэгг. К ним присоединятся Бладспорт, подстреливший Супермена пулей с криптонитом, Миротворец, Мыслитель, Король Акул, Ласка и Крысолов. Вместе они должны разрушить тайную тюрьму на острове, по сюжету.

Разработку фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" начали еще до выхода первой части в 2016-м. Несколько раз менялись сценаристы и режиссеры, пока 2018-го на проект не пришел Джеймс Ганн. Тогда компания Marvel отстранила постановщика от работы над фильмом "Стражи галактики 3" из-за его давних сообщений в твиттере с неполиткорректными шутками. Ганн перешел к их крупнейших конкурентам DC Comics и написал сценарий, а затем и срежиссировал "Отряд самоубийц: Миссия навылет". За демонстрацию насилия и кровопролития фильм получил рейтинг "18+".

В фильме снялись Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Виола Дэвис, Юэль Киннаман. В сценарии Ненуэ, гуманоидного короля акул, создавали специально под Сильвестра Сталлоне - он озвучил персонажа в оригинальной версии фильма.

"НЕидеальный мужчина", реж. Мария Шрайдер

Одинокая лингвистка Альма работает в музее, и для того, чтобы получить финансирование для исследований, соглашается стать одной из первых участниц эксперимента. Том - андроид, который запрограммирован быть ее идеальным партнером. Женщина должна прожить с ним три недели. Альма смотрит на эксперимент скептически, по сюжету.

В основе романтической комедии - рассказ немки Эммы Браславски. Премьера ленты состоялась на Берлинале, где Марен Эггерт получила Серебряного медведя за исполнение роли Альмы. В главной мужской роли снялся британец Дэн Стивенс, известный по сериалам "Аббатство Даунтон" и "Легион".

Режиссер картины Мария Шрайдер прошлом году получила премию "Эмми" за работу над сериалом "Неортодоксальная".

"Рок Дог 2", реж. Марк Балдо

Молодой тибетский мастиф Боди выступает в рок-группе. Их замечает крупный продюсер и приглашает выступить на разогреве у поп-звезды Лил Фокси. Боди становится популярным, но вместе с известностью приходят новые испытания, по сюжету.

Продолжение американо-китайского мультфильма 2016-го. Основан на комиксе Чжэн Цзюнь "Тибетский мастиф-рокер" о псе из маленького поселения в горах, мечтающем стать рок-музыкантом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали дату премьеры самого дорогого сериала в истории

4 - 8 августа в кинотеатре "Киевская Русь" проходит 10-й Киевский международный кинофестиваль короткометражных фильмов. Покажут 179 фильмов со всего мира в 29 тематических программах. В рамках фестиваля запланирована ретроспектива из 13 фильмов первой женщины-режиссера в истории - француженки Алис Ги-Блаше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отряд самоубийц, идеальные андроиды и незаконное вторжение на Байконур: что смотреть в кино на этой неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Власть установила лимиты на смертные приговоры

28 лет назад Нацбанк провел первые электронные платежи

Нашли мертвой легендарную киноактрису

В США вышла газета на украинском языке

Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

За спасениями 33 шахтеров наблюдали миллионы людей

Ловелас назвал мощный афродизиак

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 4 Просмотров: 37398
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 8002
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 5166
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 4356
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться Просмотров: 3213
Культура
Первые жертвы серийной убийцы не вызывают симпатии
Первые жертвы серийной убийцы не вызывают симпатии
 Просмотров: 207
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
 2 Просмотров: 270
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
 Просмотров: 243
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
 Просмотров: 1395
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
2
Главнокомандующий ВСУ объяснил запрет чиновникам посещать зону ООС
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
Шишова могли убить - экс-следователь
Голосов: 118
Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
  • Музыканты до сих пор не могут понять, что их проблема вообще не в языке. Популярность осталась в 1990-х
  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
  • Ваше отношение к ситуации в комментариях
Просмотреть