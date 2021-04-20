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вторник, 20 апреля 2021 14:16

Открыли первое частное детское издательство в Украине

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Открыли первое частное детское издательство в Украине
Издательству детской литературы "Абабагаламага" исполняется 29 лет. Фото: facebook.com

20 апреля 1992 года в Киеве основали первое частное детское издательство независимой Украины "Абабагаламага". Основатель, директор и главный редактор - поэт Иван Малкович.

Название происходит из рассказа Ивана Франко "Грицева шкільна наука", в котором дети учились читать по слогам за фразой: "А-ба-ба-га-ла-ма-га" ("а баба галамага", диалектное "галамагати" - "говорить глупости". - Gazeta.ua).

В июле 1992-го выпустили свою первую книгу - "Українську абетку".

"Я не думал сначала об издательстве, я думал об одной книге. Придумал эту азбуку где-то осенью 1990-го или весной 1991 года, во время поездки в поезде из Киева в Ивано-Франковск. Она начиналась принципиально не так, как все тогдашние советские азбуки - не с акулы, не с аквариума, не с автобуса, а с ангела. Представляете, с первой страницы первой книги первого частного детского издательства независимой Украины вам улыбался Ангел! Это было невероятно. Верю, что именно этот Ангел стал нашим ангелом-хранителем", - говорит Малкович.

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Первой книгой для взрослой аудитории в 2008 году стал "Гамлет" Шекспира в переводе Юрия Андруховича и с иллюстрациями Владислава Ерко.

С издательством сотрудничали, в частности, Юрий Андрухович, Николай Винграновский, Лина Костенко, Сашко Дерманский, Марина и Сергей Дяченко, Андрей Кокотюха, Всеволод Нестайко, Дмитрий Павлычко, Владимир Рутковский, Юрий Винничук.

Один из проектов - публикация серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере в переводе Виктора Морозова. Перевод седьмой части "Гарри Поттер и Смертельные реликвии" вышел первым в мире.

"Снежная королева" Ганса Кристиана Андерсена, иллюстрированная Владиславом Ерко, в 2005 году стала лидером продаж английского издательства Templar и вошла в тройку лидеров рождественских продаж в Великобритании.

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"Среди десятков тысяч детских изданий наша (украинская) книга должна быть такой красивой и хорошей, чтобы дитя устремилось именно к ней. И тогда отпадет много досадных, искусственно надуманных "языковых проблем". Очень важно, чтобы в детстве все украинское "рифмовалось" у наших детей с понятием "качество", - озвучивает кредо своей компании Малкович.

"Абабагаламага" продает свои права ведущим издательствам почти 20 стран.

Издательство "Абабагаламага" занесли в Книгу рекордов Украины. Издали самую большую книгу в Украине - "Азбуку" размером три на четыре метра и весом 250 кг.

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Дата
20
апреля

Открыли первое частное детское издательство в Украине

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