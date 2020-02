"Оскар": о чем фильмы-победители и почему их стоит посмотреть

О сюжетах фильмов-победителей, их рейтинги и кассовые сборы - Gazeta.ua. Фото: "24 канал"

92-я церемония вручения Американской киноакадемии отметила лучшие фильмы 2019-го. Впервые в истории награды неанглоязычная лента стала лучшей.

О чем фильмы-победители премии "Оскар" и почему их стоит пересмотреть, Gazeta.ua.

"Паразиты". Режиссер Пон Джун Хо

Южнокорейская лента получила 4 "Оскара" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке". Мировая премьера южнокорейской ленты состоялась 21 мая 2019-го на 72-м Каннском международном кинофестивале. Там фильм взял "Пальмовую ветвь".

Сюжет. Семья бедняков подрабатывает уборкой картонных коробок для пиццы. Неожиданно друг сына предлагает ему поработать репетитором английского языка у дочери состоятельных родителей. Для этого парень подделывает университетский диплом и документы. Получает работу под новым именем. Родных также устраивает работать в имении богача. Мать теперь домоправительница, отец - водитель, младшая сестра - учительница рисования. Скрывают, что они одна семья. Пользуясь доверием хозяев, манипулируют ими.

Бюджет фильма - $11,8 млн

Кассовые сборы в мире - $165,4 млн

Рейтинг IMDB: 8.60/10

"1917" Режиссер Сэм Мендес

Фильм британского режиссера получил 3 награды "Оскар" - "Лучшее сведение звука", "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты". Фильм представили 4 декабря 2019-го в Великобритании. В украинский прокат лента вышла 30 января 2020-го.

Сюжет. 1917 год, север Франции, идет Первая мировая, капрал Блейк должен пересечь оставленную немцами территорию и передать приказ об отмене наступления. В случае неудачи 1600 британцев попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блейка.

Бюджет фильма - $100 млн.

Кассовые сборы в мире - $290,6 млн.

Рейтинг IMDB: 8.5/10

"Джокер". Режиссер Тодд Филлипс

Кинофантазия на тему прошлого едва ли не самого главного комикс-негодяя получила две награды. За "Лучшую мужскую роль" отметили Хоакина Феникса, сыгравшего Джокера, а исландка Гильдур Гуднадоуттир получила статуэтку за "Лучшую музыку к фильму". Премьера состоялась 31 августа 2019-го. В Украине - 3 октября 2019-го.

Сюжет. Артур Флек живет с больной матерью. Она с детства учит его "ходить с улыбкой", пытаться нести в мир позитив, дарить окружающим радость. Артур подрабатывает уличным клоуном. Его шутки не смешат, а из-за приступов неконтролируемого смеха не может нормально выступать. Он сталкивается с человеческой жестокостью, понемногу сходит с ума и превращается в преступника по прозвищу Джокер.

Бюджет фильма - $55 млн.

Кассовые сборы в мире - $1,1 млрд.

Рейтинг IMDB: 8.6/10

"Однажды ... в Голливуде". Режиссер Квентин Тарантино

За лучшую второстепенную роль награду Американской киноакадемии забрал Брэд Питт. Фильм также наградили в номинации "Лучшая работа художника-постановщика". Фильм впервые показали на кинофестивале в Каннах 21 мая 2019-го. В Украине - 15 августа.

Сюжет. Бывшая звезда ковбойских сериалов Год Далтон (Леонардо ди Каприо) никак не достигнет успеха в кинобизнесе. Получает лишь второстепенные роли плохишей. Ему предлагают сняться в итальянском фильме - спагетти-вестерне. По соседству с домом Рика поселяется одна из самых модных богемных пар Голливуда - Полански и Шарон Тейт. Лучшим другом Рика является его дублер - ветеран Второй мировой Клифф Бут (Брэд Питт). В фильме вымышленные персонажи сочетаются с реальными людьми из американской теле- и киноиндустрии. Среди них - актер и мастер боевых искусств Брюс Ли, актер и автогонщик Стив Маккуин.

Бюджет фильма - $90 млн.

Кассовые сборы в мире - $372,7 млн.

Рейтинг IMDB: 7,7/10

"Аутсайдеры" (Ford v. Ferrari). Режиссер Джеймс Мэнголд

Байопик основанный на книге американского писателя и журналиста Э. Дж. Бейма "Гоните вовсю: Форд, Феррари и их бой скорости и славу на Ле-Мане". Премьера фильма состоялась 30 января 2019 года. В Украине лента в прокат вышла 14 октября того же года. Картина получила две награды - "Лучший монтаж звука" и "Лучший монтаж".



Сюжет. В начале 1960-х Генри Форд II принимает решение улучшить имидж компании и изменить курс на производство более модных автомобилей. После неудачной попытки купить Ferrari американцы решают бросить вызов итальянским конкурентам на трассе и выиграть престижную гонку "24 часа Ле-Мана". Чтобы создать соответствующую машину, компания нанимает автоконструктора Кэрролла Шелби, а тот отказывается работать без выдающегося, но, как считается, тяжелого в общении гонщика Кена Майлза.

Бюджет фільму - $97,6 млн.

Касові збори у світі - $223,6 млн.

Рейтинг IMDB: 8.2/10.

"Кролик Джоджо". Режиссер Тайка Вайтити

Фильм получил награду "Лучший адаптированный сценарий". Премьера ленты состоялась 8 сентября 2019-го на Международном кинофестивале в Торонто. Там фильм получил Гран-при. В Украине кино вышло в прокат 23 января 2020 года.

Сюжет. У 10-летнего Йоханнеса Бетслера, члена Гитлерюгенда и большого поклонника официального курса, лучший друг - воображаемый Адольф Гитлер. На выходные парень едет в военно-патриотический лагерь, где, не решившись убить кролика, получает прозвище Кролик Джоджо. Пытаясь доказать свою смелость, парень случайно подорвался на гранате. Но вскоре у Джоджо появится большая причина для беспокойства, чем собственные шрамы, - он выясняет, что мама прячет в доме еврейскую девушку.

Бюджет фильма - $14 млн.

Кассовые сборы в мире - $74,5 млн.

Рейтинг IMDB: 8/10.

"Джуди". Режиссер Руперт Гулд

Главная героиня фильма, роль которой исполнила Рене Зеллвегер получила награду киноакадемии в номинации "Лучшая женская роль". Премьера в мире состоялась 20 августа 2019-го.

Сюжет. Зимой 1968 года Джуди Гарленд приезжает в Лондон, чтобы выступить в клубе The Talk of the Town. После славы "Волшебника страны Оз" прошло 30 лет, но, если и ослабел голос Джуди, характер и воля к жизни окрепли. Хотя за плечами легендарной артистки уже четыре развода, она еще не потеряла веры в романтику и готова встречаться с молодым человеком.

Кассовые сборы в мире - $39,6 млн.

Рейтинг IMDB: 7/10

"Брачная история". Режиссер Ной Баумбах

Фильм получил награду киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана. Ее получила Лора Дерн. Мировая премьера состоялась 29 августа 2019-го на Венецианском кинофестивале, а с 6 декабря 2019-го лента доступна на Netflix.

Сюжет. Семейная пара, театральный режиссер Чарли и актриса Николь, решила расстаться. Бракоразводный процесс превращается в настоящую войну. Родители борются за опеку над маленьким сыном.

Бюджет фильма - $18,3 млн.

Рейтинг IMDB: 8,1/10.

Психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер" стал лидером по количеству номинаций нынешнего "Оскара", претендовал на 11 статуэток. 10 раз на награду номинировали комедийную драму "Однажды ... в Голливуде" Квентина Тарантино и историческую драму "1917" Сэма Мендеса.