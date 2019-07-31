Опубликовали тизеры сериала "Американская история ужасов"

Одну из ролей в сериале сыграет американская актриса Эмма Робертс. altpress.com

В сети появились тизеры до 9-го сезона хоррор-сериала "Американская история ужасов". Выходит на телеканале FX, США. Премьера состоится 18 сентября этого года. Называется "1984", что отсылает зрителей к роману-антиутопии Джорджа Оруэлла. События сезона будут происходить в 1980-х.

Главная особенность сериала в том, что каждый сезон рассказывает разные истории, но актерский каст остается прежним.

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В 9-м сезоне сыграли такие актеры, как Эмма Робертс, Билли Лурд, Мэтью Моррисон, Дерон Хортон, Анджелика Росс.

Сериал "Американская история ужасов" продлили до 10-го сезона. Об этом официально заявили продюсеры проекта Райан Мерфи и Брэд Фелчек 3 августа 2018-го. Пока неизвестна дата выпуска и основной сюжет сериала.