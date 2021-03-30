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вторник, 30 марта 2021 00:45

Определили самый популярный сериал Netflix в Украине

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На Netflix вышел сериал "DOTA: кровь дракона" - аниме по мотивам игры DOTA 2. За первые дни премьеры занял первое место по популярности в пяти странах, в том числе Украины.

В центре сюжета - один из персонажей игры. Это прославленный драконовский рыцарь Девион. Вместе с принцессой Мираной отправляется в путешествие, чтобы остановить демона Терорблейда, который хочет убить всех драконов, по сюжету.

Шоураннер проекта - Эшли Миллер. Работал над сериалом о Саре Коннор, лентами о Торе и Людях Икс.

Автор: Twitter
  На Netflix вышел сериал "DOTA: кровь дракона" - аниме по мотивам игры DOTA 2. За первые дни премьеры занял первое место по популярности в пяти странах, в том числе Украины.
На Netflix вышел сериал "DOTA: кровь дракона" - аниме по мотивам игры DOTA 2. За первые дни премьеры занял первое место по популярности в пяти странах, в том числе Украины.

Также созданием занимается корейская анимационная студия Studio Mir, которая известна мультсериалом "Легенда о Koрре". Сочетает стиль японского аниме и американской анимации 1980-1990-х.

Всего проект получит 24 серии, на данный момент доступны первые 8.

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В планах у Netflix выпустить мультфильм по мотивам платформера Sonic the Hedgehog, аниме-сериалы по играм Tomb Raider и Assassin's Creed, а также полнометражный анимационный фильм на основе игры Resident Evil.

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